Başbakan'dan flaş enflasyon açıklaması

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

Bize bazı ülkeler kısıtlamalar getirmeye çalışıyor ancak biz böyle bir politika izlemiyoruz. Şu anda savunma sanayimizde kararlılık devam ediyor.

"ENFLASYON BİR SONUÇ"



Enflasyon bir sonuç. Şu anda bugün açıklanan oran yüzde 11.9. Bizim beklediğimizin üzerinde bir sonuç. Hedefimiz önümüzdeki yıldan itibaren bunu tek haneli orana düşürmek. Bu konuda yaptığımız çalışmalar var, aldığımız önlemler var. Bunun önümüzdeki zaman diliminde vatandaşlarımızla paylaşacağız. Sonuç bizim beklediğimizin üzerinde bir enflasyon var. Bundan sonra amacımız bunu daha da aşağıya çekmek. İstikrar ve güveni sürdürülebilir hale getireceğiz. Enflasyon da doğal şartları içinde inmiş olacak.