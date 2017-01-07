Başbakan'dan flaş Başika açıklaması!

Reuters'ın haberine göre Irak Devlet Televizyonu Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya gelen Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin Türk askerinin bulunduğu Başika konusunda anlaştığını duyurdu.

Başbakan Yıldırım da Irak'ta açıklamalarda bulundu.

BAŞBAKAN YILDIRIM AÇIKLADI

Başbakan Yıldırım, "Irak'ın egemenliği bizim için çok önemlidir, egemenliğine zarar verecek hiçbir girişime, hiçbir harekete rıza göstermeyiz, içinde olmayız. Irak'ın bütünlüğü de aynı şekilde bizim için önemlidir, bunun bilinmesini isteriz. Peşmerge ve Irak merkezi güçleri ile Sincar'ın terör unsurlarından temizlenmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılacak. Bizim için terör nereden gelirse gelsin aynıdır. Dolayısıyla Sincar birinci derecede en büyük tehdidi bize oluşturmaktadır ve tehdidin bertaraf edilmesi konusunda Sayın Başbakan'ın hassasiyetleri için de teşekkür ediyoruz. Bu konuda da gerekli işbirliğini yapmaya hazırız. Sadece Sincar değil bütün Irak topraklarından ülkemize yönelen terör faaliyetlerine karşı işbirliğini sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım Başika'daki Türk askerleri ile ilgili soruya "Bu konuyu konuştuk. Bu bir keyfiyet değil, bir ihtiyaçtan doğmuştur. Görüyoruz ki DEAŞ'tan bölgenin temizlenmesinde önemli mesafe katedilmektedir. Buna uygun olarak bu konuyu da dostane biçimde çözüme ulaştırmış olacağız. Başika'nın nasıl başladığını anlattık. DEAŞ ile mücadelede oradaki unsurlarımız önemli bir vazife ifa ettiler. Oradaki varlığımız bizatihi DAEŞ ile kendisi mücadele etti. İşler yoluna girdiğinde gereken ne ise o da yapılacak." yanıtını verdi.

Başbakan Yıldırım, bu sabah resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'a gitmişti.

Türk askeri Irak'ın kuzeyinde DEAŞ'a karşı operasyon başlatmadan önce Musul'da savaşacak grupları eğitmek için Başika'da konuşlanmıştı