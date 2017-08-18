Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Başbakan'dan flaş açıklama: Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi...

Ankara Kahramankazan yolu temel atma töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 'Gerekirse Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi sınırlarımızın dışında etkisiz hale getirmekten asla çekinmeyeceğiz.' dedi.

18 Ağustos 2017 Cuma 15:39
Başbakan'dan flaş açıklama: Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi...

Başbakan Binali Yıldırım, Kahramankazan ilçesinde Ankara-Kahramankazan yolu temel atma töreninde konuşuyor.

Yarın Konya'dayız. Konya'da da Yüksek Hızlı Tren Garı ve Kayacık Lojistik Merkezi'nin temelini atmış olacağız. Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyacağız. Adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz. 2017 büyümenin, kalkınmanın hız kesmeden devam edeceği bir yıl olacak dedik. Şu anda dünyanın 17., Avrupa'nın 6. ekonomisiyiz. Türkiye bu yılın ilk 4 ayında yüzde 5 büyüdü, ikinci 4 ayda daha fazla büyüyecek. İşsizlik inşallah daha da geri gidecek. Tek haneli rakamlara indireceğiz. Turizm gelişiyor. 

CHP Genel Başkanı ne diyor? Türkiye güvenli değil, mal, can güvenliği yok. Türkiye'ye gitmeyin diyor. Türkiye'nin dostu olmayanlar da aynı şeyi söylüyor. Sana yakışan ülkeni yabancılara kötülemek değil, ülkenle gurur duymak. Yollarda FETÖ'cülerle kol kola yürümek sana yakışmaz. 

Siz meydanları topa, tüfeğe, tanka, tüfeğe bırakmadınız, bu ülkeyi ucuz siyasete de bırakmazsınız buna inanıyoruz. 

Pensilvanya'daki FETÖ'nün emri ile ülkeyi işgal etmeye kalktılar. Kahramankazan ne yaptı, o Mürted Üssü'nü onların başına geçirdiniz. Çiftçimiz o uçaklar kalkmasın diye ekinlerini ateşe verdiler. Sizin bu kahramanlığınız asla unutulmaz. Onun için Kazan ismini Kahramankazan olarak değiştirdik. 

Şimdi bu alçaklar mahkemelerde hesap veriyor. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin etrafındaki sivil insanları bombalayan hainlerden biri de Antalya'da yakalandı. Nereye giderseniz gidin, boşuna uğraşmayın, Türk adaletinden kaçamazsınız. Önünde sonunda hesabı en ağır şekilde vereceksiniz.  FETÖ'cüler mahkemeye çıkıp en ağır cezayı alacaklar. Bundan şüpheniz olmasın. 

"GEREKİRSE FIRAT KALKANI HAREKATI'NDA OLDUĞU GİBİ..."

Katil her terör örgütünün yaptığı gibi bunlar da çaresiz kalıca sivilleri hedef almaya başladılar. Eren Bülbül'ü şehit ettiler. Bunlar çocuk katili. Bu terör unsurlarını bırakın ülkemizde, sınırlarımızın yakınlarında bile var olma şansı vermeyeceğiz. Sınırı güneye geçince PKK'nın adı birdenbire değişiyor, YPG oluyor. Terörün her türlüsü kötüdür. Gereken cevap da verilecektir. Gerekirse Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi sınırlarımızın dışında etkisiz hale getirmekten asla çekinmeyeceğiz. 

Bazı Avrupa ülkeleri ne yazık ki, PKK ve FETÖ mensuplarına yaklaşımları konusunda Türkiye'nin hiç de hoşuna gitmeyecek bir tutum içindeler. Sayın Merkel, hiç şık olmayan açıklamalar yapıyor. Gümrük Birliği konusunda Türkiye'nin önünü açmayın diyor. Almanya adeta AB'ye talimat veriyor. 28 ülke var AB'de. Hani Avrupa değerleri. Hani Avrupa'daki hoşgörü. Bir ülkenin talimatı ile AB iş yapacaksa zaten o birlikten hayır gelmez. 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 15:39
  1. Binali yıldırım
  2. Başbakan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gökova Körfezi'nde deprem
    1. Gökova Körfezi'nde deprem
    2. Amerika’dan çok sert açıklama: O..
    3. Hakkari'de patlama!
    4. Başbakan'dan flaş açıklama: Fırat..
    5. Sınırları zorlayan sözler: Türkiye'yi..
    6. Halkalı'da yangın! Helikopter gönderildi
    7. Nejat Birecik’e küfürler savuran Fırat..
    8. Etek altı görüntü çeken şahıs yakalandı
    9. FETÖ'nün yeni oyunu ortaya çıktı! 'Biz..
    10. Türk bayrağına saygısızlığa duyarsız..
    11. Fuhuştan gözaltına alınan kadında..
    12. Erdoğan'dan Almanya'daki Türk..
    13. Flaş gelişme! Saldırı hazırlığındaki..
    14. Türk topçusu vurdu, Afrin'deki PKK..
    15. 'Kısasta hayat vardır!'
    16. "Yeni parti; milliyetçi, muhafazakâr..
    17. ABD'den skandal FETÖ raporu
    18. FETÖ'den dolayı hapis yatan Atalay..
    19. İşte eşini düşünen fedakar bir erkek!
    20. 'Tesettürlü, ahlaklı, iffetli biriyle..
    ABD'den açıklama: Eğer doğruysa...
    ABD'den açıklama: Eğer doğruysa...
    İşte dev barajdan suyun tahliye edildiği anlar!
    İşte dev barajdan suyun tahliye edildiği anlar!
    İlahiyat mezunlarına müjdeli haber: Yürürlüğe girdi
    İlahiyat mezunlarına müjdeli haber: Yürürlüğe girdi
    ABD'den o ülkeye küstah Türkiye teklifi!
    ABD'den o ülkeye küstah Türkiye teklifi!