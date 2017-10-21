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Başbakan Yıldırım'dan Danimarka Başbakanı'na sert tepki: Sen kimsin!

Başbakan Binali Yıldırım, Elazığ'da yaptığı konuşmada, Danimarka Başbakanı'nın skandal sözlerine çok sert cevap verdi.

21 Ekim 2017 Cumartesi 15:30
Başbakan Yıldırım'dan Danimarka Başbakanı'na sert tepki: Sen kimsin!

Başbakan Binali Yıldırım, Danimarka Başbakanı'na hitaben "Sen kimsin? Senin Türkiye'ye, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanına söyleyecek lafın olabilir mi?' dedi.

SEN KİMSİN?

"Bugünlerde Türkiye aleyhinde açıklamalar ardı ardına geliyor. Dün, Avrupa Birliği'nden, Danimarka Başbakanı çıkmış abuk subuk laflar ediyor. Türkiye gözümüzün önünde Erdoğan rejimi altında eriyor, böyle Avrupa'ya nasıl girecek? Sen kimsin? Senin Türkiye'ye, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanına söyleyecek lafın olabilir mi? Türkiye'nin rejimi demokrasidir, cumhuriyettir.”

 “AB ASIL NİYETİN NEYSE ONU SÖYLE”

Avrupa Birliği bize laf edene kadar kendi geleceklerine baksınlar. Asıl niyetiniz neyse onu söyleyin. Zaman kaybettirmeyin. AB bize laf edeceğine kendi geleceğine baksın. Türkiye'nin AB'ye üyelik yolundaki kararında bir değişiklik yok. Türkiye'yi Avrupalı mı Asyalı mı diye sorgulamak kimsenin hakkı değildir.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 15:30
  1. Danimarka Başbakanı
  2. Binali Yıldırım
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 gün önce
    Evet, Sen Kimsin? Hiç.

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