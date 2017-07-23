Başbakan’dan çok kritik çağrı! Twitter’dan duyurdu…

Başbakan Binali Yıldırım, Twitter'da Başbakanlığa ait hesap üzerinden yaptığı paylaşımda, terörün tüm insanlık için ortak tehdit olduğunu belirterek, "Terörün dini, dili, ırkı olmaz. Bir kez daha şiddetle lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

Siyonist İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine değinen Yıldırım, şöyle devam etti: "Herhangi bir nedenle Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişlerinin kısıtlanması asla kabul edilemez. İsrail yönetiminin İslam aleminin hassasiyetlerini gözeterek bir an önce bu yanlıştan geri dönmesini bekliyoruz."

Başbakan Yıldırım, Musevi vatandaşların ibadethanelerine yönelik eylemleri de doğru bulmadıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Yüzyıllardır birlikte yaşadığımız Musevi vatandaşlarımız, toplumsal zenginliğimizin en önemli unsurlarındandır. Bizler din, mezhep, dil ve ırk ayrımı yapmaksızın farklılıkları zenginlik addeden bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bu nedenle Musevi vatandaşlarımızın ibadethanelerine yönelik eylemleri doğru bulmuyor, vatandaşlarımızı itidalli olmaya çağırıyoruz."