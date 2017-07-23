Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Başbakan’dan çok kritik çağrı! Twitter’dan duyurdu…

Başbakan Binali Yıldırım Twitter'dan yaptığı açıklamada, " İsrail yönetiminin İslam aleminin hassasiyetlerini gözeterek bir an önce bu yanlıştan geri dönmesini bekliyoruz"dedi.

23 Temmuz 2017 Pazar 14:19
Başbakan’dan çok kritik çağrı! Twitter’dan duyurdu…

 Başbakan Binali Yıldırım, Twitter'da Başbakanlığa ait hesap üzerinden yaptığı  paylaşımda, terörün tüm insanlık için ortak tehdit olduğunu belirterek, "Terörün  dini, dili, ırkı olmaz. Bir kez daha şiddetle lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

Siyonist İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine değinen Yıldırım, şöyle  devam etti: "Herhangi bir nedenle Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişlerinin kısıtlanması asla kabul edilemez. İsrail yönetiminin İslam aleminin  hassasiyetlerini gözeterek bir an önce bu yanlıştan geri dönmesini bekliyoruz."

Başbakan Yıldırım, Musevi vatandaşların ibadethanelerine yönelik  eylemleri de doğru bulmadıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Yüzyıllardır birlikte yaşadığımız Musevi vatandaşlarımız, toplumsal  zenginliğimizin en önemli unsurlarındandır. Bizler din, mezhep, dil ve ırk ayrımı  yapmaksızın farklılıkları zenginlik addeden bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bu  nedenle Musevi vatandaşlarımızın ibadethanelerine yönelik eylemleri doğru  bulmuyor, vatandaşlarımızı itidalli olmaya çağırıyoruz."

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 14:19
  1. Başbakan
  2. Mescid
  • vatansevervatansever31 dk önce
    Siyonistlerin anlayacagi dili elbette biz biliyoruz. .sizlerin bildigi gibi..
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İsrail Mescid-i Aksa'dan ne istiyor?
  1. İsrail Mescid-i Aksa'dan ne istiyor?
  2. Anne sütünün bebek için faydaları..
  3. ‘Yakışmamış’ dedi ve talimatı verdi…
  4. Balinanın muhteşem atlayışı böyle..
  5. CHP'li eski vekil hayatını kaybetti
  6. ABD'de katliam gibi olay: 8 ölü 27..
  7. Yine o kadın... "Ömer Halisdemir..
  8. Uzmanlar uyarıyor: Sakın yapmayın! Bu..
  9. Terörist Mihraç Ural'ın yardımcısı..
  10. Telefonu şarj etmek isterken öldü
  11. Kurallara uymayan sürücüye bakın..
  12. Aldıkları hiç bir yardıma makbuz..
  13. İngilizler, Galatasaray'ın yeni..
  14. Tanınmış ailenin iki ismi çatışmada..
  15. Başbakan’dan çok kritik çağrı!..
  16. 16 Temmuz sabahından duygulandıran..
  17. Babasına kızdı... Öyle bir hareket..
  18. Vatan hainine öyle, şehit öğretmene..
  19. Ömer Halisdemir'in habercisi çarpıcı..
  20. Bakan Soylu'dan milliyetçilik tanımı!
Çocuğu öğüren anne çıldırdı! Doktora saldırdı
Çocuğu öğüren anne çıldırdı! Doktora saldırdı
Şehitler hemen defnediliyor
Şehitler hemen defnediliyor
Almanya'nın küstah tehdidine tokat gibi cevap!
Almanya'nın küstah tehdidine tokat gibi cevap!
FETÖ operasyonlarında sıra onlara geldi
FETÖ operasyonlarında sıra onlara geldi