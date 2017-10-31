Başbakan'dan CHP'li sözcüye tokat gibi cevap

CHP'li Tezcan dün yaptığı haddini aşan açıklamada milletin yüzde 52 oyuyla seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Tekirdağ meydanında ben söylüyorum Recep Tayyip Erdoğan, faşist diktatördür. Hem de onların anladığı dilden söylüyorum. Şeddelisidir diktatörün şeddelisidir hem de." demişti.

Bugün grup toplantısında konuşan Başbakan Yıldırım, CHP'li Tezcan'a sert cevap verdi. Başbakan, "Son zamanlarda ana muhalefet partisi CHP'de ciddiyeti giderek artan bir üslup bozulması yaşanıyor. Sözcülerini de ayarı kaçmış dil kullanmaya artan sebebi merak ediyoruz. Adam parti sözcüsü mü parti sövücüsü mü doğrusu anlayamadık. Şeddeli diktatör arıyorlarsa geçmişlerine baksınlar." ifadelerini kullandı.

İşte Başbakan'ın konuşmasından satır başları

"Kongre süreci devam ediyor. Gittiğimiz illerde zaman buldukça kongrelere katılıyoruz. Bugüne kadar 532 ilçe kongremizi tamamladık. 400'ün üzerinde kongremiz daha var. Merkez ilçe kongrelerini kasım ayı içinde bütün ilçe kongreleri bitecek ve il kongreleri kısa sürede başlıyor. Kasım ayı içinde il kongrelerine de başlıyoruz. Mart sonuna kadar da bitirmiş olacağız. 2018'in ortalarında da büyük kongremizi gerçekleştireceğiz. Bu süreci büyük bir olgunlukla geçirmekte olan teşkilatlarımıza buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni görev alan, görevini devreden bütün yol arkadaşlarımızı selamlıyorum. Bizim davamız makam mevki yarışı değil, vatandaşa hizmet yarışı.

BELEDİYE BAŞKANLARININ İSTİFALARI

Arkadaşlarımızın bu bilinçle görev yaptıklarını ve görevlerini başka arkadaşlara devrettiklerini biliyoruz. Belediyelerimizdeki istifa ve değişim de aynı anlayışla gerçekleşiyor. Bunu nöbet değişimi olarak görüyoruz. Başka partiler gibi görev bitene kadar değil, son nefesi verene kadardır. Görevlerini devreden bütün belediye başkanlarımıza bir kez daha hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum.

CHP'Lİ TEZCAN'A ÇOK SERT CEVAP: SÖZCÜ MÜ SÖVÜCÜ MÜ BELLİ DEĞİL

Son zamanlarda ana muhalefet partisi CHP'de ciddiyeti giderek artan bir üslup bozulması yaşanıyor. Sözcülerini de ayarı kaçmış dil kullanmaya atan sebebi merak ediyoruz. Adam parti sözcüsü mü parti sövücüsü mü doğrusu anlayamadık. Şeddeli diktatör arıyorlarsa geçmişlerine baksınlar. Sen saygısızlık yapacaksın sonra da saygı bekleyeceksin.

KILIÇDAROĞLU'NA CEVAP: SEN ÖNCE PARTİNİ KURTAR KARDEŞİM

Diyor ki, 'Evet oyu verenlerin çoğu pişman.' Nereden biliyorsun. Başarısızlığın faturasını AK Parti'ye ve liderine hakaret ederek örtemezsin. Başka partilere de oy verenler saygı duymayı öğreneceksiniz. AK Parti milletimizle birlikte 15 yıldır demokrasinin namusunu korudu, korumaya da devam ediyor. 15 yıldır yerinde sayan partini kurtar kardeşim. Bu ülkenin siyasetinde artık bu ayıplı dilin yeri yok. Herkes ne konuştuğunu bilecek.

HABUR, MERKEZİ YÖNETİME DEVREDİLDİ

Irak yönetimi bizim muhatabımızdır dedik ve bütün havalimanları, sınır kapılar, merkezi hükümetin kontrolünde olmalıdır dedik. Irak'ın hakları asla zedelenmemelidir dedik. Referandumu yapanlar bunun bedelini ödemelidir dedik. Bunlar artık orada yöneticilik yapamaz dedik, bırakmak zorunda kaldılar. Sınır kapısını da, bu sabah itibarıyla Habur, merkezi yönetime devredildi. Bütün kondantroller Irak hükümeti tarafından yapılacak. "