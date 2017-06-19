Başbakan'dan çarpıcı açıklama: Bazı şüpheler var

Manisa'da askerlerin gıda zehirlenmesiyle ilgili, BaşbakanBinali Yıldırım'dan önemli bir açıklama geldi.

Yıldırım şunları söyledi:

Kışlalara gıda alımını kamu ihalelerinin dışına çıkaracağız. Nasıl alım yapılacağı detayını Milli savunma bakanlığı belirleyecek. Ama pazarlık usulü ile olabilir.

Bu tür olayların yaşanmaması için ilave tedbirler alınacak.

Asıl önemlisi şu anda bazı şüpheler var. Onların üzerine gitmek.