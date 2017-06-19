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Başbakan'dan çarpıcı açıklama: Bazı şüpheler var

Manisa'da askerlerin yaşadığı gıda zehirlenmeleriyle ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

19 Haziran 2017 Pazartesi 19:15
Başbakan'dan çarpıcı açıklama: Bazı şüpheler var

Manisa'da askerlerin gıda zehirlenmesiyle ilgili, BaşbakanBinali Yıldırım'dan önemli bir açıklama geldi.

Yıldırım şunları söyledi:

Kışlalara gıda alımını kamu ihalelerinin dışına çıkaracağız. Nasıl alım yapılacağı detayını Milli savunma bakanlığı belirleyecek. Ama pazarlık usulü ile olabilir.

Bu tür olayların yaşanmaması için ilave tedbirler alınacak.

Asıl önemlisi şu anda bazı şüpheler var. Onların üzerine gitmek.

 

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 19:15
  1. Binali yıldırım
  2. Başbakan
  3. Manisa
  • ŞENER ŞENER 1 sa önce
    Valla ne düşünüyorum aklıma şu geliyorki önceden askeriye kendi yemeğini kendi yapardı şimdi aklımdan şu geçiyor askeriye bu yemek firmalarına ne zamandan beri ihale veriyor bu yemek firmaları yoksa pencilvanyayamı çalışıyor demeden edemiyecem sonuçta ihale kâr para kazanma tezgahı fetocuların her işte parmağı olduğu gibi bundada olabileceği aklıma geliyor yoksa bu asker zehirlenme vakaları nereden çıkmaya başladı ,bir yerden işaretmi verildi hareketemi geçildi acaba devletin bence biran önce ne kadar dışarıdan ihale ile alınan yemek anlaşması varsa hemen fes edip ve bu firmaların tamamının iyice incelenmesi gerekli devletin güvenliği açısından çok önemli buluyorumfirmalar temiz ise herhangi bir yaptırım uygulanmaz fakat bana kalsa temiz dahi olsa sicilleri ben yemeğin askeriyenin kendi eliyle yapılmasının daha doğru olacağını düşünüyorum,Selam ve dua ile.
  • SAMILSAMIL1 sa önce
    Yılmaz Ozdil in yazisini okuyun bugün Adam acıklamış.
  • MahmutMahmut1 sa önce
    CHP araştırılması yönündeki teklifini neden reddetiniz o zaman?
  • Arif Arif 8 sa önce
    Taseronkamu ya da özel sektörden kaldırılmalı, kpssden atama yapılmalı.Taseron şirketler sinekten yag çıkarıyor, ben bizzat şahidim.
  • ErsanErsan12 sa önce
    O firma 5 kez isim degistirmis birakin supheyi
  • AsenaAsena13 sa önce
    Şüphesi bile yeterli, atın ıtleri içeri.
  • yavuz 1517yavuz 151713 sa önce
    Bu işten kötü kokular geliyor. Bu işin arkasından, fetö ve gizli servisler çıkabilir. Ucu kime dokunursa dokunsun, peşi bırakılmamalı.
  • YavuzYavuz16 sa önce
    Bu işin altından sakın feto Gettosu çıkmasın
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