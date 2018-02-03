Başbakan Yıldırım'dan Böke'ye: Bu ne aymazlık!

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Tekirdağ ve Balıkesir İl Kongresinde konuştu.

Başbakan Yıldırım, Tekirdağ'da "Kendini bilmez CHP milletvekili diyor ki 'PYD terör örgütü değil' diyor. Bu ne haddini bilmezlik, bu ne aymazlık? Daha ne göreceksin? 90'dan fazla roket fırlatılmış, siviller hayatını kaybetmiş, 40 yıldır milletimizin başına bela olmuş PKK/PYD/YPG sülalesi aynı boyun soyundan. Aynı soysuzlardan. Neresi terör örgütü değil bunların?" dedi.

SELİN SAYEK BÖKE: TERÖR ÖRGÜTÜ DİYECEK BİR BİLGİMİZ YOK

Gündemle ilgili açıklamalarda bulunan CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'ye program sunucusu "Suriye'de PYD yapılanmasını terör örgütü olarak mı yoksa Kürtlerin temsilcisi olarak mı görüyorsunuz" şeklinde bir soru yöneltti.

Terör örgütü PKK'nın, Suriye'deki uzantısı olan PYD'ye terör örgütü diyemeyen CHP'li Böke soruya, "Ne ben ne arkadaşlarım bir yapının terör örgütü olup olmadığınna dair bir değerlendirme yapacak istihbari bilgiye ve kurumsal yapıya sahip değiliz" ifadeleriyle cevap verdi.