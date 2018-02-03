Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Başbakan Yıldırım'dan Böke'ye: Bu ne aymazlık!

Başbakan Yıldırım, CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin skandal PYD açıklamasına cevap verdi: Bu ne aymazlık!

03 Şubat 2018 Cumartesi 18:23
Başbakan Yıldırım'dan Böke'ye: Bu ne aymazlık!

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Tekirdağ ve Balıkesir İl Kongresinde konuştu.

Başbakan Yıldırım, Tekirdağ'da "Kendini bilmez CHP milletvekili diyor ki 'PYD terör örgütü değil' diyor. Bu ne haddini bilmezlik, bu ne aymazlık? Daha ne göreceksin? 90'dan fazla roket fırlatılmış, siviller hayatını kaybetmiş, 40 yıldır milletimizin başına bela olmuş PKK/PYD/YPG sülalesi aynı boyun soyundan. Aynı soysuzlardan. Neresi terör örgütü değil bunların?" dedi.

SELİN SAYEK BÖKE: TERÖR ÖRGÜTÜ DİYECEK BİR BİLGİMİZ YOK

Gündemle ilgili açıklamalarda bulunan CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'ye program sunucusu "Suriye'de PYD yapılanmasını terör örgütü olarak mı yoksa Kürtlerin temsilcisi olarak mı görüyorsunuz" şeklinde bir soru yöneltti.

Terör örgütü PKK'nın, Suriye'deki uzantısı olan PYD'ye terör örgütü diyemeyen CHP'li Böke soruya, "Ne ben ne arkadaşlarım bir yapının terör örgütü olup olmadığınna dair bir değerlendirme yapacak istihbari bilgiye ve kurumsal yapıya sahip değiliz" ifadeleriyle cevap verdi.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 18:23
  1. CHP
  2. Selin Sayek Böke
  3. pyd
  4. PYD-IŞİD

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SİHA Bayraktar TB2'ye imza
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SİHA..
    2. Fiyatı resmen eridi! Alan bin pişman
    3. Eski aracını getirene 10 bin liraya..
    4. Hollanda’da terör örgütü PYD/PKK..
    5. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçilik..
    6. Burak Yılmaz’dan Recep Tayyip Erdoğan..
    7. TSK açıkladı: Afrin'de bir tankımız..
    8. Erdoğan'dan "ATAK" paylaşımı
    9. Ünlü futbol takımı kaza yaptı: 3 Ölü
    10. Geceye damga vuran sahne!
    11. Hagi: Utanıyorum, ülkemi terk edeceğim!
    12. Uzmanlar uyardı! ABD'yi bekleyen PKK..
    13. Samsun'da yük asansörü düştü: 2 ölü
    14. Cezaevi firarisi böyle yakalandı
    15. Rusya açık açık uyardı! 'Hedef alırız'
    16. CHP'de demokrasi bu kadar olur!
    17. Suriyeli muhaliflerden Rus uçağı iddiası
    18. Almanya terörsüz yapamıyor!
    19. “Şubat ayı şehadet ayı”
    20. 2018 senesinde soyu tehlikede olan 10..
    Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na son çağrı
    Uğur Dündar'dan Kılıçdaroğlu'na son çağrı
    Uçamayan uçaklar, çalışmayan tanklar... Alman ordusu perişan!
    Uçamayan uçaklar, çalışmayan tanklar... Alman ordusu perişan!
    Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
    Yakalanan terörist itiraf etti: Her evde var
    Türkiye’den ABD’ye sert tepki: Artık ortaklığımız...
    Türkiye’den ABD’ye sert tepki: Artık ortaklığımız...
    Gülen'den AK Parti talimatı: Gürül gürül geliyorlar! Çabuk koşun...
    Gülen'den AK Parti talimatı: Gürül gürül geliyorlar! Çabuk koşun...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 03.02.2018
    Yeni Torba Yasa TBMM'de! İşte maddeler
    Yeni Torba Yasa TBMM'de! İşte maddeler
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap