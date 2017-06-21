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Başbakan'dan bankalara son uyarı: Aklınızı başınıza alın!

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da İSO Meclis Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bankalara son kez çağrıda bulunan Yıldırım, "Ya adam gibi makul bir faiz oranını benimsersiniz yahut biz bunun tedbirini alırız. Bunu tehdit olarak algılamayın" dedi.

21 Haziran 2017 Çarşamba 19:55
Başbakan'dan bankalara son uyarı: Aklınızı başınıza alın!

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

- Türkiye'nin sanayi üretiminin yüzde 34'ünü oluşturan İstanbul Sanayi Odasının Meclis toplantısının hayırlı sonuçlar olmasını niyaz ediyorum. Sanayileşmek milli bir davadır. Para kazanmak için tercih eilecek en önceliklli iş değildir. En zor yollarından biri sanayici olmaktır. Bunu kendi ölçüsünde denemiş, sanayicilik yapmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bir imalat yaptınız onun için binbir zahmete katlanırsınız ama işin sonunda bütün yorgunluğunuz gider ne para kazandığınızı ne kaybettiğinizi düşünürsünüz. Memlekete iz bırakan bir iş. Sanayiciler olarak ülkemizin medar-ı iftiharısınız. Tükiye dünyada sayılı ülkeler arasında yer alıyorsa sizin yatırımlarınızın çok önemli bir katkısı var.

- 15 Temmuz alçak darbe girişiminden sonra çok aceleci davrandılar. Türkiye'ye bir darbe de bu derecelendirme kuruluşları vurdu. Biz milletimize güvendik. Her türlü olumsuzluğa rağmen tedbirleri aldık. Dünyada Çin ve Hindistan'dan sonra üçüncü sıraya yerleştik. Anayasa değişikliği referandumunda sürekli bir şey diyordum. Bu yaz Türkiye ekonomisi çok daha güzel olacak. Bunları söylerken tabi dudak büküyordu birçok insan. Biz bir yandan halk oylaması için kampanya yaparken bir yandan parlamentoyu boş tutmadık.

YILDIRIM'DAN BANKALARA SON ÇAĞRI

- Tren kalkıyor! Hareketten önce son çağrıyı yapıyorum; Ya adam gibi makul bir faiz oranını benimsersiniz yahut biz bunun tedbirini alırız. Bunu tehdit olarak algılamayın, elimizde araçlarımız var. Ellerinden para alacak değiliz. Aracımız olduklarını bilsinler. İstiyoruz ki; doğal seyrinde devam etsin. Bankalar 'çaresisiz' diye düşünmesin. Elimizde araçlar var o araçları kullanmaktan çekinmeyiz. Ama istiyoruz ki; bu tatlılıkla olsun. Bu hükümet o kadar yükünüzü aldı. Sizi rahatlattı. E şimdi biz de bir tabir var. 'El eli yıkar el de döner yüzü yıkar' şimdi yüz yıkama zamanı. Çok da zamanımız yok. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz. Bankalar mevduat toplama yarışına girmesin.

- Bizim yapmamız gereken sürdürülebilir kalkınmayı garanti altına almak. Yatırımların kapsayıcı olması gerek. Kalkınmanın kapsayıcı olması lazım. Bunları yapacak imkanımız var. İstikrar ve güven bu işin sihirli kelimeleridir. Türkiye'de bu var mı? Var. Var olduğu için etrafımız ateş çemberi olduğu halde büyümeye devam etti. Darbe teşebbüsü ile karşılaştık ama büyümeye devam ettik. Bir tek istisnası 2009'dur malum dünya krizinin dibe vurduğu bir süreçtir. Bunların hepsi geride kaldı.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 19:55
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  • müslüman Anadolu insanımüslüman Anadolu insanı1 sa önce
    kökünü kurutun bu faiz lobisinin.
  • HamdiHamdi2 sa önce
    Hepsine kayyım atayin
  • AydınAydın4 sa önce
    Konut kredileri altın çağını % 0,65-0,70 ler döneminde yaşadı. Şu anda faizler yüksek. Konut kredisi çeken bir vatandaş en az beş kişi veya kuruma doğrudan para kazandırıyor. Evi aldıktan sonra tadilat, yeni eşya alma, taşınma gibi harcamalar ile de farklı birçok sektöre dolaylı para girişi sağlanıyor.
  • cancan5 sa önce
    işlk önce halk bankasından baslayın adında halk var halk ile hiçbir alakası yok
  • Galip BarutGalip Barut5 sa önce
    Dünyanın en şerefsin en namussuz bankacılık sistemi ülkkmizdedir.Bu millet bu namussuzların faiz tuzagindan ya kurtarılmalıdır ya kurtarılmalıdır.
  • mehmetmehmet5 sa önce
    Merhabasayın başbakanım bu çokmu çok kötü bir durum faiz oranları yüzde seksen yüzde doksan bu hic bir ülkede böyle degil bunun önlemi alınmalıdır yüzlüra borc alıyorsun en düşük yetmişlira faiz ödüyorsun tefeciler bile bankadan daha karlı bunların kulakları çekilmeli gerekli ayar zorlada olsa uygulanmalıdır
  • FatihFatih6 sa önce
    Ağzınıza faiz yakışmıyor kökünden kaldırın olsun bitsin
  • halo halo 7 sa önce
    kaldırın kökünden faizi olsun bitsin bizide günaha bulaştırmayın hükümet..
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