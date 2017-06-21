Başbakan'dan bankalara son uyarı: Aklınızı başınıza alın!

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

- Türkiye'nin sanayi üretiminin yüzde 34'ünü oluşturan İstanbul Sanayi Odasının Meclis toplantısının hayırlı sonuçlar olmasını niyaz ediyorum. Sanayileşmek milli bir davadır. Para kazanmak için tercih eilecek en önceliklli iş değildir. En zor yollarından biri sanayici olmaktır. Bunu kendi ölçüsünde denemiş, sanayicilik yapmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bir imalat yaptınız onun için binbir zahmete katlanırsınız ama işin sonunda bütün yorgunluğunuz gider ne para kazandığınızı ne kaybettiğinizi düşünürsünüz. Memlekete iz bırakan bir iş. Sanayiciler olarak ülkemizin medar-ı iftiharısınız. Tükiye dünyada sayılı ülkeler arasında yer alıyorsa sizin yatırımlarınızın çok önemli bir katkısı var.

- 15 Temmuz alçak darbe girişiminden sonra çok aceleci davrandılar. Türkiye'ye bir darbe de bu derecelendirme kuruluşları vurdu. Biz milletimize güvendik. Her türlü olumsuzluğa rağmen tedbirleri aldık. Dünyada Çin ve Hindistan'dan sonra üçüncü sıraya yerleştik. Anayasa değişikliği referandumunda sürekli bir şey diyordum. Bu yaz Türkiye ekonomisi çok daha güzel olacak. Bunları söylerken tabi dudak büküyordu birçok insan. Biz bir yandan halk oylaması için kampanya yaparken bir yandan parlamentoyu boş tutmadık.

YILDIRIM'DAN BANKALARA SON ÇAĞRI

- Tren kalkıyor! Hareketten önce son çağrıyı yapıyorum; Ya adam gibi makul bir faiz oranını benimsersiniz yahut biz bunun tedbirini alırız. Bunu tehdit olarak algılamayın, elimizde araçlarımız var. Ellerinden para alacak değiliz. Aracımız olduklarını bilsinler. İstiyoruz ki; doğal seyrinde devam etsin. Bankalar 'çaresisiz' diye düşünmesin. Elimizde araçlar var o araçları kullanmaktan çekinmeyiz. Ama istiyoruz ki; bu tatlılıkla olsun. Bu hükümet o kadar yükünüzü aldı. Sizi rahatlattı. E şimdi biz de bir tabir var. 'El eli yıkar el de döner yüzü yıkar' şimdi yüz yıkama zamanı. Çok da zamanımız yok. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz. Bankalar mevduat toplama yarışına girmesin.

- Bizim yapmamız gereken sürdürülebilir kalkınmayı garanti altına almak. Yatırımların kapsayıcı olması gerek. Kalkınmanın kapsayıcı olması lazım. Bunları yapacak imkanımız var. İstikrar ve güven bu işin sihirli kelimeleridir. Türkiye'de bu var mı? Var. Var olduğu için etrafımız ateş çemberi olduğu halde büyümeye devam etti. Darbe teşebbüsü ile karşılaştık ama büyümeye devam ettik. Bir tek istisnası 2009'dur malum dünya krizinin dibe vurduğu bir süreçtir. Bunların hepsi geride kaldı.