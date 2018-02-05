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Başbakan'dan Bakanlar Kurulu öncesi kritik görüşme!

Başbakan Binali Yıldırım, bugünkü Bakanlar Kurulu Toplantısı öncesi, Afrin Harekatı'nı yöneten Korgeneral Metin Temel ile telefon görüşmesi yaptı.

05 Şubat 2018 Pazartesi 16:05
Başbakan'dan Bakanlar Kurulu öncesi kritik görüşme!

Bakanlar Kurulu, bugün Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplanıyor.Toplantının gündeminde Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı harekatı, terörle mücadele var.

BAŞBAKAN TOPLANTININ BAŞINDA TEMEL PAŞA'YLA GÖRÜŞTÜ

Başbakan Yıldırım toplantı öncesi, PTT Messenger'la Zeytin Dalı Harekat Merkezi'ne bağlandı. Başbakan Yıldırım, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ile görüştü.

 BİZİM HEDEFİMİZ TAMAMEN TERÖRİSTLER

Yıldırım'ın operasyon hakkında değerlendirme istemesi üzerine, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel harekat hakkında bilgi verdi. Harekatın planlandığı şekilde devam ettiğine değinen Temel, "Hem askerimiz, hem de sivil halkın zarar görmemesi için her türlü gayreti gösteriyoruz. Çünkü, Afrin halkı kardeşimizdir. Kaldı ki bu coğrafyada Kürt, Arap, Acem, Kürt bütün halklar kardeş. Dolayısıyla, biz her türlü hassasiyeti gösteriyoruz. Kimsesizlerin kimsesizi olan Türkiye Cumhuriyeti, bölge halkına gıda ve sağlık yardımını yapıyor. Bizim hedefimiz teröristlerdir tamamen. Harekatın sonunda da Afrin halkının teröristlerin baskı ve zulmünden de kurtulacağına inanıyoruz. Harekatımızı sürat ve emniyet dengesiyle, imkan, mekan, zaman faktörlerini dikkate alarak terörist durumu, hava ve arazi şartlarıyla beraber değerlendirerek sevk ve idare ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Yıldırım, harekat kapsamında görev alan bütün askerlere başarılar diledi.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 16:05
  1. başbakan binali yıldırım
  2. 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel

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