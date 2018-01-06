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Başbakandan baba vahşeti için flaş talimat

Başbakan Yıldırım, bir babanın kızlarını pompalı tüfekle öldürmesinin ardından inceleme başlattı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 11:17
Başbakandan baba vahşeti için flaş talimat

3 Ocak Çarşamba günü, Maltepe Fındıklı Mahallesi Zambak Sokak içerisinde bulunan 5 katlı binanın zemin katındaki dairede baba ile iki kızının cesedi bulunmuştu.

Daha sonra babanın, kızlarını av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar ettiği belirlenmişti. Anne Dilek Yardım, olaydan sonra kocası için "uzaklaştırma" aldıramadığını söylemişti.

BAŞBAKAN TALİMAT VERDİ: İNCELEME BAŞLATILACAK

Başbakan Yıldırım, İstanbul Maltepe'de bir babanın 2 ve 4 yaşındaki kızlarını pompalı tüfekle öldürmesinin ardından, annenin iddiaları üzerine kamu görevlilerinin ihmali olup olmadığının araştırılması için inceleme başlattı. Olayda kamu görevlilerinin ihmalinin olup olmadığı araştırılacak.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 11:17
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • mehmetmehmet30 dk önce
    uzaklastirma karari yokmus alinamamis. yalan bu. kadinin sözü delil sayiliyo. 6284 tam facia. erkegi cinnete itmis. devlet bence goz boyama yapiyor. kadinin evli olmasina gerek yok. istedigi erkek hakkinda uzaklastirma karari cikartabilir. bu kanunu bu hukumet cikardi. yuvalari yikti. cinayetler artti. devlet hatasini kabul etmeli. 6284 degismeli. kim bilir kadin adama ne iftiralar soledi. cunku delile gerek yok. yazik olan cocuklara olmus. gunah. aileleri bu hale getiren devlet buyukleri bu vebali nasil odiceksiniz. islamda bosanmak helaldir. 1 gun evli kalan kadina ev araba nafaka altin veren bi kanun olursa cinayetler bitmez bu ulkede. allah 6284 zulmunden korusun
  • KübraKübra32 dk önce
    Giden gittikten sonra talimat vermenin anlamı Yok.Önemli olan kadınlara ve çocuklara bu ülkede sahip çıkabilmek.Daha önce eşini yaralamış bi babaya devletin çocukları haftasonları bile göstermemesi lazım.
  • FiruzeFiruze1 sa önce
    Peki kadın senin hiçmi suçun yok sen hiç hatasıssın acaba adamı kızdırmak için ne yaptın sende kadın hakları adına ne iftiralar attın sana inanmıyoruz
  • HamzaHamza1 sa önce
    Niye talimat verilmeden inceleme baslatilamiyor mu? Ulkeye bak ya ! Savcinin yapacagi polisin yapacagini bi baskabakan talimat verilmeden yapilmiyor veya kulak ardi ediliyor...gecenlerde basit bi cam filmi icin ulkenin cumhurbaskani talimat verdi. Ulkenin civisi cikmis galiba...cennet vatandan cinnet vatana dondu guzel ulkemiz...bi musluman ulkeye yakismayan cok kotu seyler oluyor.
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