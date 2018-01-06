Başbakandan baba vahşeti için flaş talimat

3 Ocak Çarşamba günü, Maltepe Fındıklı Mahallesi Zambak Sokak içerisinde bulunan 5 katlı binanın zemin katındaki dairede baba ile iki kızının cesedi bulunmuştu.

Daha sonra babanın, kızlarını av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar ettiği belirlenmişti. Anne Dilek Yardım, olaydan sonra kocası için "uzaklaştırma" aldıramadığını söylemişti.

BAŞBAKAN TALİMAT VERDİ: İNCELEME BAŞLATILACAK

Başbakan Yıldırım, İstanbul Maltepe'de bir babanın 2 ve 4 yaşındaki kızlarını pompalı tüfekle öldürmesinin ardından, annenin iddiaları üzerine kamu görevlilerinin ihmali olup olmadığının araştırılması için inceleme başlattı. Olayda kamu görevlilerinin ihmalinin olup olmadığı araştırılacak.