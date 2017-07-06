Başbakan'dan Avrupa'ya rest!

Başbakan Binali Yıldırım, "Trafikte %100 Yaşam Projesi" açılış programında konuştu. Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Başbakan Yıldırım, AP'nin Türkiye ile ilgili skandal kararını değerlendirdi. "Bu karar hükümsüzdür, önemsizdir " diyen Yıldırım, AB'ye resti çekerek, "AB Türkiye ile birlikte yol yürüyecek mi, yürümeyecek mi buna karar vermelidir. İkincisi AB, Türkiye'yi eleştirmek yerine dönüp kendi işlerine baksın. PKK'nın oradaki faaliyetlerinin neden yaygınlaştığı, FETÖ'nün faaliyetlerine neden bu kadar kayıtsız kalınıyor bunlara cevap vermeleri gerekiyor.Türkiye'nin her zaman seçeneği vardır, alternatifsiz değildir. Bunun da bilinmesi lazım. " ifadelerini kullandı.

İşte Başbakan'ın yaptığı o açıklama:

"Çok önemli bir karar değil bizim açımızdan. Buna benzer kararlar geçtiğimiz aylarda da verildi. Bizim açımızdan bu karar geçersiz ve hükümsüzdür. AB Türkiye ile birlikte yol yürüyecek mi, yürümeyecek mi buna karar vermelidir. AB ile Türkiye ilişkilerinin özünü samimiyet oluşturmalıdır.

'AB DÖNSÜN KENDİ İŞİNE BAKSIN'

Bizim önemsediğim AB liderlerinin ne düşündüğüdür. Biz ne yapacağımızı biliyoruz, hangi yöne gideceğimizi biliyoruz. AB kafa karışıklığından vazgeçsin. Son bir yılda yaşadığımız iniş ve çıkışlar geride kalmıştır. Referandum öncesi gelişmeler ilişkilerimizi zedeleyen gelişmelerdir. Ama biz bunların hepsinin üzerine bir çizgi çektik. Bu birincisi... İkincisi AB, Türkiye'yi eleştirmek yerine dönüp kendi işlerine baksın. PKK'nın oradaki faaliyetlerinin neden yaygınlaştığı, FETÖ'nün faaliyetlerine neden bu kadar kayıtsız kalınıyor bunlara cevap vermeleri gerekiyor.

'TÜRKİYE ALTERNATİFSİZ DEĞİL, BUNU BİLSİNLER'

Türkiye'nin her zaman seçeneği vardır, alternatifsiz değildir. Bunun da bilinmesi lazım. Unutulmamalıdır ki AB'nin güvenliği Türkiye'den başlar. Bu gerçekleri dikkate alarak herkesin sorumlu davranmasını bekliyoruz. Türkiye komşularının sorunlarının çözümünde olumlu katkı sağlayan bir ülkedir. AB süreci olmadan da böyleydi, bundan sonra da böyle olacak. Milletimiz karar verecek. İşin böyle de bir boyutu var."