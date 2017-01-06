Başbakan'dan Amerika'ya 'Nihat Erim' tepkisi

Başbakan Binali Yıldırım, Cuma namazı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Irak ziyaretine ve Anayasa değişiklik teklifine değinen Başbakan Yıldırım şu ifadeleri kullandı:
"Bu değişikliğin özü şudur: Hükümet sistemi, başbakanlıktan cumhurbaşkanlığına dönüştürülüyor ve yürütmenin doğrudan vatandaş tarafından seçilmesini öngörüyor. Bunun neresi yanlış, biri bana izah etsin.
Duydum. Nereden aklına gelmiş giderayak. Sormak lazım kendisine. Ben de bir alaka kuramadım hangi mesajı verdiğini. Herhangi bir mesajı yoksa zevzeklik yapmış.
ABD'den skandal ima
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, İzmir'deki saldırıdan hemen önce Twitter'daki hesabında 1980'de suikast sonucu hayatını kaybeden eski başbakanlardan Nihat Erim'in fotoğrafını paylaşarak alçakça bir imada bulundu.
Başbakan Binali Yıldırım, Cuma namazı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.