Başbakan'dan ABD'ye 'Münbiç' göndermesi: Artık onlar düşünsün!

Başbakan Yıldırım, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen havan saldırısında şehit olan TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş'ın Kurtlusoğuksu Mahallesi'ndeki babaevine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit için dua okunmasının ardından bir konuşma yapan Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçlü olduğunu belirtti.

Kahraman ordunun, Mehmetçik'in, polisin, jandarmanın memleketi, milleti, terör belasından kurtarmak için 7 gün 24 saat her yerde mücadele verdiğini anlatan Başbakan Yıldırım, hududa yakın yerde yaşayan vatandaşların buna şahit olduğunu ifade etti.

Yıldırım, "Bu saldırılar sadece PKK/PYD-YPG, DEAŞ örgütünün saldırıları değil. Bunların arkasında gizlenen güçler var. Bunlara her türlü silahı, imkanı sağlayan ülkeler var. Bunları da biliyoruz. Ama biz Türk milletiyiz. Biz bu mücadeleyi daha önce de verdik. Bizimle böyle bir mücadeleye girişenler düşünsün. Bu milletin, nelere muktedir olduğunu bilmeyenler varsa onlara da bunu göstermeye bu aziz millet muktedirdir. İnşallah gösterecektir." diye konuştu.

"Böyle bir milletin evladı olmaktan gurur duyuyorum"

Zor günlerden geçildiğini ama bu günlerin sonunun iyi olacağını vurgulayan Yıldırım, "35 yıldır başımızın belası olan bu alçak terör örgütlerini değil, onların arkasında duranları da bütün dünyaya göstereceğiz, teşhir edeceğiz. Bu ülkemizin istikbal ve istikrar mücadelesidir. Birliğinin, beraberliğinin tahkim edilme meselesidir." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, 7'den 70'e herkesin askere gitmek için sabırsızlandığını belirterek, milletin bu duyguya sahip bulunmasının her türlü silahtan, güçten daha üstün bir durum olduğuna işaret ederek, böyle bir milletin evladı olmaktan gurur duyduğunu bildirdi.

Konuşmasının ardından, Elitaş'ın ailesine taziyelerini ileten Yıldırım, aileye Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim verdi.