Başbakan ‘Zevzeklik’ demişti… Tartışılan fotoğrafa açıklama geldi

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Ankara Büyükelçiliği’nin suikaste uğrayan eski Başbakan Nihat Erim ile eski ABD Başkanı Nixon’un fotoğrafına yer veren sosyal medya mesajının sorulması üzerine, "Duydum. Nereden aklına gelmiş gider ayak. Sormak lazım kendisine. Ben de bir alaka kuramadım da. Hangi mesajı verdiği... (Bir gazetecinin ‘altında bir mesaj yok deniliyor’ sözleri üzerine) Yoksa o zaman zevzeklik yapmış" yanıtını vermişti.

İNÖNÜ VE BAYAR FOTOĞRAFLARI

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden bir yetkili fotoğrafla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

ABD Büyükelçiliği; geçtiğimiz Aralık ayının başından bu yana “#tbt fotoğraflarla #TürkAmerikanDostluğu” etiketiyle sosyal medya paylaşımları yapmaktadır. Bu kapsamda, arşivlerden çıkarılan üst düzey Türk ve ABD’li yetkililerin ikili görüşmelerine ve ziyaretlerine ilişkin fotoğraflar, büyükelçiliğin Twitter hesabından #tbt etiketiyle her Perşembe günü paylaşılmaktadır.

Şimdiye kadar, ABD Başkanları Eisenhower ve Roosevelt, Başkan Yardımcıları Johnson ve Nixon ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları İsmet İnönü ve Celal Bayar'ın yer aldıkları fotoğraflar paylaşılmıştır. Dünkü paylaşımda da bu kapsamda yapılmıştır ve paylaşımların diğer yetkililere ait fotoğraflarla sürmesi planlanmaktadır.

BAŞKA BİR NİYET YOK

Arşivlerimizde bulunan bu fotoğraflar, ABD ile Türkiye arasındaki çok boyutlu, köklü ve tarihi ilişkileri gözler önüne sermektedir. Bu nedenle, söz konusu fotoğrafları bir süre once #tbt hashtagi ile paylaşmaya başladık. Kampanyanın ilk haftalarında da son derece olumlu geri dönüşler aldık. Dolayısıyla dünkü paylaşıma ilişkin olarak da, herhangi başka bir niyet ya da vurgulanmak istenen başka bir husus bulunmamaktadır. Öte yandan, arşivlerde yer alan fotoğrafların yayınlanmasının arkasında gizli bir anlam bulmaya çalışanların amaçlarının sorgulanması gerekmektedir.