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Başbakan Yıldırım'ın 'teenni'si gündem oldu

Başbakan Yıldırım'ın Almanya'nın Türkiye'ye karşı son söylemlerine işaret ederek, "Benim buradan çağrım, teenni ile hareket etmektir" ifadelerindeki 'teenni' kelimesi dikkati çekti.

21 Temmuz 2017 Cuma 16:11
Başbakan Yıldırım'ın 'teenni'si gündem oldu

Cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, Almanya ile yaşanan gerilime işaret ederek, "Benim buradan çağrım, teenni ile hareket etmektir" dedi.

Başbakan Yıldırım'ın kullandığı 'teenni' kelimesinin anlamı ise bilmeyen vatandaşlar tarafından merak edildi.

Teeni ne demek?

'Teenni' kelimesi, 'acele davranmama', 'ağırdan alma' anlamına geliyor.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 16:11
  1. Türkiye
  2. Almanya
  3. Binali Yıldırım
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