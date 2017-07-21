Başbakan Yıldırım'ın 'teenni'si gündem oldu

Cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, Almanya ile yaşanan gerilime işaret ederek, "Benim buradan çağrım, teenni ile hareket etmektir" dedi.

Başbakan Yıldırım'ın kullandığı 'teenni' kelimesinin anlamı ise bilmeyen vatandaşlar tarafından merak edildi.

Teeni ne demek?

'Teenni' kelimesi, 'acele davranmama', 'ağırdan alma' anlamına geliyor.