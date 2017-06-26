Başbakan Yıldırım'dan uyarı

ANKARA

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nca parti genel merkezinde düzenlenen bayramlaşma programına katılarak, partililere hitap etti.

Tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek başladığı konuşmasında Yıldırım, "Özellikle bir hususu vurgulamak istiyorum, bugün bu güzel bayram gününde kalbimizin yarısı burada dostlarımızın, komşularımızın, kardeşlerimizin yanındaysa diğer yarısı yoksulların, kimsesizlerin yolda kalmışların, dertlilerin, mazlumların ve özellikle de şehit yakınlarının, gazilerimizin yanındadır. Bizim için bayramın anlamı da budur. Bayram birlik ve beraberlik duygusuyla tek yürek olan milletimizin teröre verdiği en güzel cevaptır." diye konuştu.

Ankara'da 15 Temmuz sonrasında oldukça fazla şehidin verildiğini anımsatan Yıldırım, AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın ilk günden beri şehit aileleriyle beraber örnek bir dayanışma gösterdiğini belirtti.

İl teşkilatına teşekkürlerini ileterek, tüm teşkilat mensuplarından bir istirhamının olduğunu aktaran Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"Şehit aileleriyle, gazilerle yakın olmaya onlarla hemhal olmaya, anne olarak, baba olarak, kardeş olarak, komşu olarak birlikte vakit geçirmeye önem verin. Millet olarak acımız ne kadar büyük olsa da birliğimize, beraberliğimize kasteden hain saldırılar terörle mücadele kararlılığımızla daha da güç kazanmaktadır. İnanıyorum ki bu aziz millet kahraman şehitlerimizin hatıralarını sonsuza kadar yaşatacaktır."

Başbakan Yıldırım, şehitleri rahmetle ve şükranla andıklarını belirterek, "Onların eşsiz fedakarlıkları mutlaka ve mutlaka hafızalarda yer alacaktır. Bize emanet ettikleri ailelerini asla mahsun, asla yalnız bırakmayacağız. Kederlerine, sevinçlerine ortak olacağız." diye konuştu.

Son 15 yılda bir Türkiye'yi üç Türkiye yaptıklarını, ihracatta 4 kat artış sağladıklarını kaydeden Yıldırım, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"İstikrarlı yükselişimiz bu yıl da devam ediyor. 2016'da 142,5 milyara düşen ihracatımız bu yıl tekrar 150 milyar dolara çıkacak. 2016 yılında yaşanan alçak Feto darbe girişimi sonrası ekonomideki bozulma sona ermiş ve 2017'nin ilk dört ayında dünyanın ekonomisi en fazla büyüyen üçüncü ülkesi olduk. Yüzde 5 büyüdük, Avrupa ülkelerinin büyümesinin iki katından fazla. Türkiye büyümeye devam ediyor. Bölgemizdeki ateş çemberine, yaşanan istikrarsızlıklara rağmen bunu başardık. Hükümet olarak aldığımız kararlarla moral bozukluğu artık bitti. Allah'a şükür bundan sonra yarınımız bugünden daha iyi olacak."

Ankara teşkilatından önemli bir talebi ve ricası olduğunu ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, teşkilata şöyle seslendi:

"Türkiye 16 Nisan halk oylamasıyla aslında cumhuriyet tarihinin en büyük yönetim reformunu gerçekleştirdi. Son 65 yılımıza damga vuran darbeler, kumpaslar, vesayetler dönemi artık tarihe gömüldü. Şimdi sıra 2019'un 3 Kasım'ı. 2019'un 3 Kasım'ında inşallah Ankara başta olmak üzere, Türkiye'nin her tarafında ilk günkü heyecanla kutlu yürüyüşümüze devam etmeye var mısınız? 2019'da yeni bir destan yazacak mıyız? Evet, inşallah. Onun için daha çok çalışacağız, daha fazla gayret edeceğiz ve bu sistem değişikliğinin getirdiği istikrarı, tek başına iktidarı Türkiye'nin aydınlık yarınları için AK Parti kadrolarıyla gerçekleştirmeye kararlıyız bunun için bütün gayretimizi göstereceğiz."

"Bu teşkilat 15 yıldır bir şey söylüyor, durmak yok..." sözlerine partililerin "Yola devam" karşılığını vermesinin ardından Başbakan Yıldırım, "Ama bizim yolumuz milletin yoludur, bizim yolumuz hizmetin yoludur. Bizim yolumuz Feto'cuların yolu değil, bizim yolumuz bölücülerin yolu değil. Bölücülerle, Feto'cuların alkış tuttuğu yolda biz yürümeyiz, biz milletle yürürüz, milletle beraber gideriz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini belirten Yıldırım, şunları aktardı:

"Bayram süresince maalesef sılayırahim yapmaya gidenler, tatile gidenlerden trafik kazalarında 44 vatandaşımızı kaybettik. Şimdi dönüşler başlıyor. Benim bütün vatandaşlarımdan, sizlerden önemli istirhamım, lütfen yorgun, uykusuz yola çıkmayın, acele etmeyin. Yolların kralı olmayın, yolların kuralı var, kurallara uyun. Sizin yollarda acı yaşamanızı, yakınlarınızı üzmenizi istemiyoruz, sevdiklerinize sağ salim ulaşmanızı istiyoruz. Onun için dikkatli yolculuk yapalım. Yollar çok güzel diye çok aşırı hız yapmayalım."

Kaynak: AA