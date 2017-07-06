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Başbakan Yıldırım'dan trafik uyarısı

Başbakan Binali Yıldırım, 'Trafikte Yüzde 100 Yaşam Projesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, trafik kazalarında ölenlerin terör nedeniyle ölenlerden daha çok olduğunu belirtti.

06 Temmuz 2017 Perşembe 16:47
Başbakan Yıldırım'dan trafik uyarısı

Başbakan Yıldırım, 'Trafikte Yüzde 100 Yaşam Projesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, trafik kazalarında ölenlerin terör nedeniyle ölenlerden daha çok olduğunu belirtti.

İşte Yıldırım'ın konuşması:

''Trafikte ölümler terör nedeniyle ölümlerden fazla. Ancak terör çok konuşuluyor, ama trafik konuşulmuyor. Dünyanın en güzel yolunu yapabilirsiniz, ama insan faktörünü işin içine koymazsanız yaptığınız bütün bu çalışmalar değersiz hale gelebilir. Yollardaki kazaların 1. sebebi insan hatası. Yüzde 90'a yaklaşıyor.

Ne yapmamız lazım? Eğitmemiz lazım.''

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 16:47
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