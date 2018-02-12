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Başbakan Yıldırım'dan taziye telefonu

Başbakan Yıldırım, içinde 71 kişi bulunan bir yolcu uçağının Moskova Domodedovo Havaalanı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra düşmesi sonrasında Rusya Başbakanı Dmitri Medevedev'e taziye telgrafı yolladı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 00:51
Başbakan Yıldırım'dan taziye telefonu

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya'nın Domodedovo Havaalanından kalkan ve içinde 65 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu yolcu uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra düşmesi sonrası Rusya Başbakanı Dmitri Medevedev'e taziye telgrafı yolladı.

Başbakan Yıldırım, içinde 71 kişi bulunan bir yolcu uçağının Moskova Domodedovo Havaalanından havalandıktan kısa bir süre sonra düşmesi sonrasında Rusya Başbakanı Medevedev'e bir taziye telgrafı yolladı.

Başbakan Yıldırım mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır, şahsınızda Hükümetinize ve dost Rus halkına başsağlığı diliyorum."

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 00:51
  1. Dmitri Medevedev
  2. Rusya
  3. Domodedovo Havaalanı
  4. Başbakan Binali Yıldırım

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