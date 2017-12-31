Başbakan Yıldırım'dan sürpriz ziyaret

Akşam yemeğinde komandolara seslenen Başbakan Binali Yıldırım, ''Türk ordusu, mazlumların ordusudur. Türk ordusu, 'Vefalı Türk geldi yine, selam Türkün bayrağına' demeyi bekleyen insanların umududur. Türk komandosu, dünyanın neresinde olursa olsun, huzurun, güvenin, barışın, ay yıldızlı bayrağımızın teminatıdır. El-Bab'da, Fırat Kalkanı operasyonunda yazdığı destanı, cümle alem gördü.'' ifadelerini kullandı.