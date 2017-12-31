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Başbakan Yıldırım'dan sürpriz ziyaret

Başbakan Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Canikli, Genelkurmay Başkanı Akar ve kuvvet komutanlarıyla Eğirdir Dağ Komando Okulu Komutanlığını ziyaret etti.

31 Aralık 2017 Pazar 21:17
Başbakan Yıldırım'dan sürpriz ziyaret

Akşam yemeğinde komandolara seslenen Başbakan Binali Yıldırım, ''Türk ordusu, mazlumların ordusudur. Türk ordusu, 'Vefalı Türk geldi yine, selam Türkün bayrağına' demeyi bekleyen insanların umududur. Türk komandosu, dünyanın neresinde olursa olsun, huzurun, güvenin, barışın, ay yıldızlı bayrağımızın teminatıdır. El-Bab'da, Fırat Kalkanı operasyonunda yazdığı destanı, cümle alem gördü.'' ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 21:17
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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