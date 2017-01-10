Başbakan Yıldırım'dan sürpriz görüşme

TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği görüşmelerine katılan Başbakan Binali Yıldırım, daha sonra muhalefet kulisine gitti. Başbakan Yıldırım, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile çay içti.
Yaklaşık 10 dakika süren görüşme samimi bir şekilde geçti.
TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği görüşmelerine katılan Başbakan Binali Yıldırım, daha sonra muhalefet kulisine gitti. Başbakan Yıldırım, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile çay içti.
Yaklaşık 10 dakika süren görüşme samimi bir şekilde geçti.
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