Başbakan Yıldırım’dan 'Paskalya' mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, Paskalya Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Hristiyan vatandaşlarımızın Paskalya Bayramı’nı en samimi hislerimle kutluyorum. Ülkemiz, aynı caddeyi paylaşan kiliseleri, havraları ve camileriyle bütün dünyaya bir hoşgörü rüzgarı estirmekte ve insanlığın özlemini çektiği barış ve huzura yüzyıllardır ev sahipliği yapmaktadır. Milletimiz, gerek sosyal münasebetlerde, gerek uluslararası ilişkilerde her türlü ayrımcılığı reddeden, farklılıkları zenginlik kabul eden ve herkesin inandığı gibi yaşaması için bütün imkanları seferber eden anlayışını yüzyıllardır hassasiyetle sürdürmektedir. Devletimiz, vatandaşları arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin her birinin sahip olduğu hakları koruyarak huzur ve emniyetini sağladığı gibi; ayrımcılığa ve zulme maruz kalanlara yardım eli uzatmaktadır. Bu düşüncelerle Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere bütün Hristiyan aleminin Paskalya Bayramı’nı tebrik ediyor, selam ve sevgilerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.