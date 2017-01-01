Başbakan Yıldırım'dan 'noel baba' iddialarına cevap

Bazı yerlerde kulağıma geliyor, 'terörist noel baba kılığına girmiş gelmiş ve bu olayları yapmış.' Aslı astarı yok. Bildiğiniz silahlı bir terörist. Silahını çekerek kapıdaki korumaları ve bir polisimizi şehit ediyor ve ondan sonra da içeri girip rastgele kurşun yağdırmak suretiyle insanlarımızın ölümüne vesile oluyor. Bunun dışında, silahını olay yerinde bırakıp, kargaşadan yararlanarak olay yerinden kaçıyor.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ

Bununla ilgili de ihtimaller şekillenmeye başladı. Polis, emniyet, istihbarat birimleri yoğun bir koordinasyon içinde bu çalışmayı yürütüyorlar. Gelişmeler daha sonra kamuoyuna, vatandaşımızın bilgisine aktarılacak.