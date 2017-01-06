Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na sert yanıt

Başbakan Binali Yıldırım 'Anayasa'ya 'evet' diyenlere hain diyen Kılıçdaroğlu'na sert cevap verdi.

Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na sert yanıt
Eklenme: 06 Ocak 2017, 14:20
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Başbakan Binali Yıldırım: Kimin hain olduğunu millet biliyor. 15 Temmuz'da kimin hain olduğunu millet gördü. Bunun cevabını da en yakın zamanda verecektir. 

IRAK ZİYARETİ

PKK ve DAEŞ'le mücadeleyi konuşacağız. Yeni işbirliğini konuşacağız. Yatırım ve ticaret ortamı konuşulacak. Mustafa Kemal'in dediği gibi 'Yurtta sulh cihanda sulh' anlayışına uygun hareket edeceğiz. 

- Amerikan Büyükelçiliği bir fotoğraf paylaştı. Suikaste kurban giden eski Başbakanlardan Nihat Erim'in fotoğrafını paylaştı. Çok fazla da yorum aldı. Neler söylemek istersiniz?

Giderayak ne diye böyle bir şey yapmış? Resmen Zevzeklik yapmış.

 
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