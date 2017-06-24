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Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme!

Binali Yıldırım, kimisinin millet için yürüdüğünü kimisinin de boşa yürüdüğünü ifade ederek CHP Lideri'ne göndermede bulundu.

24 Haziran 2017 Cumartesi 14:28
Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'da doğru başlatttığı yürüyüş 10. gününe girdi. Milletvekilleri ve partililerle birlikte Adalet Yürüyüşü adı altında yollara düşen Kılıçdaroğlu, 23 günün sonunda İstanbul'a ulaşmayı hedefliyor.

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Lideri'nin yürüyüşüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KİMİSİ MİLLET İÇİN YÜRÜR KİMİSİ BOŞUNA YÜRÜR"

Yürümeden yürümeye fark olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun boşa yürüdüğünü ima etti.

Yıldırım, "Yürümeden yürümeye fark var, kimisi millet için yürür, kimisi boşuna yürür. Nereye gideceğini bilmezsen yol seni bildiği yere götürür" diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 14:28
  1. CHP
  2. Binali Yıldırım
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
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