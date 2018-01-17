Başbakan Yıldırım'dan flaş taşeron açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, taşeron işçi düzenlemesinde merak edilen KİT'lerin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, Ankara'da bir otelde düzenlen törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TBMM'deki AK Parti Grubu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun yaptığı sunuma ilişkin bir soru üzerine Yıldırım, sunumda en son taşeronlarla ilgili çıkarılan düzenlemenin detaylarının anlatıldığını belirtti.

Ayrıca milletvekillerinin sorularının da cevaplandırıldığını dile getiren Yıldırım, düzenlemenin kapsamı, uygulamanın nasıl olacağının bütün detaylarıyla anlatıldığını söyledi.

Kamu İktisadi Devlet Teşebbüslerinde (KİT) taşeron olarak çalışanların kadroya alımlarına ilişkin tartışmaların sorulması üzerine Yıldırım, şöyle konuştu:

"KİT'ler, aynı şirketler gibi, müdebbir tüccar, basiretli tüccar esasına göre üretim yapan kuruluşlar. Dolayısıyla buradaki çalışanların devlet merkezi birimlerdeki memur veya kamu işçisi gibi düşünülmemesi lazım. Bu yüzden bunlara yönelik çözümü, şöyle düşünüyoruz. Bu KİT'lerin mülkiyeti Hazine'ye ait. Hazine, bunlara kadro verecek, ihtiyaçları oranında, bu kadrolara da uzun süredir bu KİT'lerde hizmet eden, taşeron diye tabir ettiğimiz vasıflı elemanlar istihdam edilecek. Öncelikli olarak bu kadrolardan onlar yararlanmış olacak. Oradaki sorun da çözülmüş olacak. Bu, etap etap gerçekleşecek."

Bu sürece ilişkin takvimin sorulması üzerine Yıldırım, "Hemen başlayacak. Şartları sağlayan herkes bundan yararlanmış olacak." ifadesini kullandı.