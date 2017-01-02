Başbakan Yıldırım'dan flaş sosyal medya uyarısı

Başbakan Yıldırım, İstanbul Ortaköy'deki hain terör saldırısı sonrasında sosyal medyada terör destekçisi mesajlar paylaşımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yıldırım'dan flaş sosyal medya uyarısı
Eklenme: 02 Ocak 2017, 00:52
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Başbakan Yıldırım, İstanbul Ortaköy'deki bir gece kulübünde gerçekleştirilen hain terör saldırısı sonrasında sosyal medyada terör destekçisi mesajlar paylaşımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, şunları söyledi:

"Terör örgütlerinin birbirinden farkı yoktur. Hepsinin amacı acımasızca insanları öldürmek, toplumda korku ve endişe oluşturmaktır. Vatandaşlarımızın sosyal medyada sorumlu davranmaları, örgütlerin amacına katkı sağlayacak paylaşımlardan kaçınmaları önem arz etmektedir. Bilinmelidir ki terörü öven söylemler suçtur ve cezai sonuçları olacaktır."

 
EtiketlerBaşbakan Yıldırımİstanbul Ortaköy
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