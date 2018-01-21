Başbakan Yıldırım'dan flaş Afrin açıklaması
İstanbul'da basın organlarının yöneticileriyle görüşen Başbakan Binali Yıldırım, dün başlayan Afrin operasyonu hakkında önemli bilgiler paylaştı.21 Ocak 2018 Pazar 11:23
Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da basın organlarının yöneticileriyle görüşerek dün başlayan Afrin operasyonu hakkında önemli bilgiler paylaştı.
Başbakan Binali Yıldırım, yaptığı açıklamada, kara unsurlarının da devreye girdiğini söyledi. Başbakan Yıldırım, hedeflerin tam isabetle vurulduğunu açıkladı.
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