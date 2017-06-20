Başbakan Yıldırım’dan flaş açıklamalar: Yeni sisteme geçiliyor!

Başbakan Binali Yıldırım, Atina’da Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos ve Başbakanı Çipras ile görüştükten Batı Trakya Türkleri'yle bir araya geldikten sonra yurda döndü. Dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başbakan Yıldırım'a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ''Adalet Yürüyüşü''nün gerekçesi hatırlatıldı, ''Yargı kararları nedeniyle yürümek zorunda bırakıldım'' dediği iletildi. Yıldırım bunun üzerine Ömer Faruk Kavurmacı ile ilgili kararları özetledi. Tutuklanıp serbest bırakılınca Kılıçdaroğlu’nun eleştirdiğini, Kavurmacı bir üst mahkeme kararıyla tutuklanınca CHP Lideri'nin bu karara da eleştirel yaklaştığını söyledi.Yıldırım' şunları söyledi: "Hangisi doğru? Kılıçdaroğlu yürüyüşte olduğu için biraz zihinsel ve bedensel yorgunluk da var. O yüzden çelişkili açıklamalar yapmaya başladı. Bence bu yürüyüşü bırakmasında yarar var. Sayın Kılıçdaroğlu bize lazım. Yollarda kendini heder etmesine gönlümüz razı olmuyor. Konuşulacak bir şey varsa bir araya gelir, konuşuruz."

KABİNE REVİZYONU

Bir soru üzerine kabine revizyonu söylentilerinin veya haberlerinin bakanlar üzerinde olumsuz etki yarattığını belirten Başbakan Yıldırım, ''Görmedik duymadık kalmasın diye ramazan davulu mu çalacağız?” diye cevap verdi.

''GÖRDÜK Kİ İŞ İDEOLOJİK BOYUTA TAŞINMIŞ VE YAPACAK DA FAZLA BİR ŞEY YOK''

Başbakan Yıldırım'a, Kılıçdaroğlu’nun kendisine yazdığı mektubun içeriği de soruldu.Başbakan’ın verdiği bilgiye göre, mektup, Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerinden alınan ve açlık grevi yapan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça ile ilgiliydi. Kılıçdaroğlu mektubunda, hayati tehlike arzetmeden soruna çözüm üretilmesini istedi.Başbakan Yıldırım, bunun üzerine Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’yi görevlendirdiğini anlattı. Binali Yıldırım, Nurettin Canikli’nin ailelerle görüştüğünü belirtti, alınan yanıtları şu sözlerle açıkladı: ''Sayın Canikli bu eylemi sonlandırmalarını istedi ve bunda olumlu bir yaklaşım göremedi. Aksine aileler, 'Biz bunların eylemlerinden gurur duyuyoruz. Asla bırakmayı da düşünmüyoruz' gibisinden bir tutum içerisine girdiler. İstedikleri şu: 'Herhangi bir itiraz komisyonuna girmeden doğrudan görevlerine iade edilsinler.' Öyle bir işlem yetkimizde değil. İtiraz komisyonu var. Titiz bir şekilde incelenecek. Başka ne yapabiliriz?” Bizzat araştırdığını, söz konusu kişiler hakkında örgüt ilişkisi yüzünden gözaltı kararı çıktığı bilgisi aldığını belirten Yıldırım, ''Ben Başbakan olarak yargısal faaliyetlere müdahele edecek, şöyle olacak böyle olacak diyecek konumda değilim. İnsani bakımdan gereken çalışmaları yaptık. Ama gördük ki iş ideolojik boyuta taşınmış ve yapacak da fazla bir şey yok.''

KIŞLADA ZEHİRLENMELER

Manisa’dan askeri kışladaki zehirlenmelerle ilgili sabatoj mı var sorusunu yanıtlayan Yıldırım, "Bunu söyleyebilmek için elde bilgi olması lazım. Her ihtimal dikkate alınarak araştırma yapılıyor. Benzer olayların üst üste gelmesi buna benzer düşüncelerin oluşmasına neden olabiliyor. Zaman zaman gıda zehirlenmesi olabilir. Ama bunların Manisa’da başlayıp arka arkaya devam etmesi kamuoyunun hassasiyetini de artırdı. Meseleye bütüncül bir bakış yapmamız lazım. Dolayısıyla bütün birliklerdeki toplu yemek işlerini gözden geçiriyoruz. İaşe alımlarıyla ilgili yeni bir sistem devreye girecek. Böylece, kalitesi sıkıntılı olan malların girmesini önlemiş olacağız.