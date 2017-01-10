Başbakan Yıldırım'dan flaş açıklama: Endişemiz yok!

TBMM'deki anayasa değişikliği görüşmelerine ilişkin açıklama yapan Başbakan Yıldırım, "Meclis'teki görüşmelerin seyri iyi gidiyorDiğer maddeler için 330 endişemiz yok" dedi.
Eklenme: 10 Ocak 2017, 22:31
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TBMM'deki anayasa değişikliği görüşmelerine ilişkin açıklama yapan Başbakan Yıldırım, "Meclis'teki görüşmelerin seyri iyi gidiyorDiğer maddeler için 330 endişemiz yok" dedi.
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