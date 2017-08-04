Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Başbakan Yıldırım'dan esnafa ziyaret

Başbakan Binali Yıldırım, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

04 Ağustos 2017 Cuma 18:07
Başbakan Yıldırım'dan esnafa ziyaret

Başbakan Yıldırım, Yenimahalle ilçesindeki Abdülkadir Geylani Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'ne gitti. Öğle yemeğini burada yiyen Başbakan Yıldırım, kendisini çaya davet eden esnafın iş yerini ziyaret etti.

Burada bir süre esnafla çay içen ve sohbet eden Yıldırım, iş yerindeki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra işçi bareti takan Yıldırım, CNC olarak bilinen "Bilgisayarlı Nümerik Kontrol" tezgahını çalıştırdı. Yıldırım'ın düğmeye basmasının ardından, tezgahta üretim başladı.

Başbakan Yıldırım, ziyaretin ardından kendisini bekleyen esnafı selamladı, fotoğraf çektirdi.

Yıldırım'a ziyaretinde, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ile milletvekilleri ve diğer yetkililer eşlik etti.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 18:07
  1. binali yıldırım
  2. ostim
  3. başbakan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başbakan Yıldırım'dan esnafa ziyaret
    1. Başbakan Yıldırım'dan esnafa ziyaret
    2. İsrail'de bu haber yasak!
    3. Savaş tehdidi geldi... İdlib'in başına..
    4. Rusya'ya bir yaptırım daha!
    5. O komutana hain suikast girişimi
    6. Olay kadın Veselnitskaya ilk kez konuştu
    7. Binlerce öğrencinin beklediği haber..
    8. Kendisini 'kral' yapmayan eşine küstü:..
    9. Dünyanın en güvenli ve güvensiz..
    10. Aslandan beklenmedik hareket!
    11. Toprağın altından çıkardı! Devasa..
    12. Canan Karatay'a müjde! Polis yakaladı
    13. İsviçre'de uçak düştü!
    14. Tarihte bugün neler yaşandı
    15. İpleri Almanların elinde olan..
    16. Kurban bayramı tatili uzayacak mı?..
    17. Metabolizmayı hızlandırmak için 4 öneri
    18. Sufi direnişçilerinden 'tank katliamı'..
    19. İngilizler tedirgin: "Sınırlarımız..
    20. "Türkiye'den gönderilen patlayıcılarla..
    Babasının sözünü dinledi! Bir avuç toprakla hayatı değişti… Her yıl bir kilo altın alıyor
    Babasının sözünü dinledi! Bir avuç toprakla hayatı değişti… Her yıl bir kilo altın alıyor
    Haydar Baş: Mustafa Kemal hem seyyid hem de...
    Haydar Baş: Mustafa Kemal hem seyyid hem de...
    Akdeniz’de flaş gelişme! Alman gemisine el koydular!
    Akdeniz’de flaş gelişme! Alman gemisine el koydular!
    FETÖ skandal sonrası 'Çocuklar Duymasın' hakkında soruşturma
    FETÖ skandal sonrası 'Çocuklar Duymasın' hakkında soruşturma