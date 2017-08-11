Başbakan'dan Kurban Bayramı tatili açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp, uzatılmayacağı yönündeki soruya "Kurban Bayramı tatilini salı günü Bakanlar Kurulu'nda görüşeceğiz" devabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Başbakan'ın hemen ardından yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu'ndan hayırlı bir karar çıkacağını tahmin ettiğini belirterek "Bayram tatilinin uzaması turizm açısından isabetli olur" dedi.