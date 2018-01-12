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Başbakan Yıldırım'dan AYM çıkışı! Dosyayı bilmiyorlar

Başbakan Binali Yıldırım Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

12 Ocak 2018 Cuma 14:29
Başbakan Yıldırım'dan AYM çıkışı! Dosyayı bilmiyorlar

Gündeme ilişkin gelen sorular üzerine konuşan Başbakan, AYM'nin verdiği 'hak ihlali' kararına ilişkin "Dosyanın içeriğini AYM bilmiyor, doğru kararı verecek olan birinci mahkemedir. FETÖ ile mücadele zaafa uğratılmamalıdır. Mahkemeleri tartışılır hale getirmek, hukuk devletinin ilkelerine aykırıdır. Mutlaka alınan kararlar bir kesimi mutlu eder, bir kesimi mutsuz eder. Her karar üzerinden mahkemelerimizi alıp hırpalamak, itibarını azaltmak doğru bir şey değildir. Türkiye'de hak arama yolları açıktır. Dikkatinizi çekerim; daha duruşması yapılıp son kararı verilmiş davalar da değildir." dedi.

MHP - AK PARTİ İTTİFAKI

Görüşülen husus çok açıktır. MHP'nin sayın Genel Başkanı'nın daha önce net bir şekilde açıkladığı gibi 2019'da yapılacak seçimde aday çıkarmayacakları, ittifak olursa da olmazsa da sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığını destekleyeceklerini ifade ettiler. Biz de ittifaka olumlu bakıyoruz. Bir partinin listelerinden seçime girmek değil, amblemlerini muhafaza ederek seçime gitmelerine yönelik düzenlemeye sıcak bakıyoruz. Komisyonun görevi bunun detaylarını konuşmak.

ESED'İN İDLİB KATLİAMI

Suriye'de kalıcı barışın sağlanması için Türkiye başta olmak üzere Rusya ve İran inisiyatif aldı. Sahada alan kazanmak için sivilleri, diğer unsurları ayırt etmeden bir saldırıya geçmesi fevkalade yanlıştır. Bunu gerek Rusya gerek İran ile görüşüyoruz. Uyarılarımızı yapıyoruz, tedbirlerimizi alıyoruz. Milyonlarca insanın yaşadığı yerde siz terör grubu ile insanları nasıl ayırt edeceksiniz. 

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 14:29
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