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Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye sert tepki: Bize düşmanlık edenlere...

'Beyoğlu Sohbetleri'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Fırat Kalkanı hadisesinde 2 bin kilometrekarelik alanda DEAŞ ile en çetin mücadeleyi Türkiye verdi." dedi.

26 Ocak 2018 Cuma 21:10
Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye sert tepki: Bize düşmanlık edenlere...

Başbakan Yıldırım, "Fırat Kalkanı hadisesinde 2 bin kilometrekarelik alanda DEAŞ ile en çetin mücadeleyi Türkiye verdi. Hatay'da, Kilis'te roketler düşüyor, bombalar atılıyor, sürekli taciz. Şimdi biz ne yapacağız, buna göz mü yumacağız? Tabii ki yapamayız. Amerika dünyayı ayağa kaldırıyor, ortada bir şey yok. Irak'ta, Suriye'de laf çok, icraat zayıf. Ama biz yapıyoruz. Örnek ortada. ABD gibi büyük bir ülke, bu kadar ordusu var, bu kadar imkanı var, 3-5 tane caniye, alçak terör örgütüne muhtaç bir ülke mi?" dedi.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Hatay'da, Kilis'te roketler düşüyor, bombalar atılıyor, sürekli taciz. Şimdi biz ne yapacağız, buna göz mü yumacağız? Tabii ki yapamayız.

- ABD gibi bir ülke alçak terör örgütüne muhtaç mı? Binlerce TIR'la uçak silah gönderiyorlar.

- Dostlarımızı arttırıp düşmanlarımızı azaltacağız ama düşmanlık edenlere de boynumuz kıldan ince değil. Gereken cevabı veririz

- Biz paramızla silah ve mühimmat istiyoruz alamıyoruz. Şimdi Türkiye ne yapsın kardeşim? Yani ne yapalım, 'canınız sağ olsun' mu diyelim?

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 21:10
  1. Başbakan Binali Yıldırım
  2. Zeytin Dalı harekatı
  3. ABD
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