Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye sert tepki

Başbakan Binali Yıldırım 'Türkiye Esnaf Buluşması'nda konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye 2017'de hem küresel anlamda hem ülkemizin şartları bakımından birçok olumsuzluğa rağmen bir mucizeye imza attı. 2017'nin başında biz kara kara düşünüyorduk. Piyasa daralıyor, nakit sıkıntısı var, esnaf, büyük işletmeler, orta işletmeler hepsi ne yapacağız diye bir umutsuzluk içindeydi. Bir araya geldik, Ekonomi Koordinasyon Kurulu, ilgili bakanlarımız seri halde kararlar aldık. 'Primler ötelenecek, küçük esnafa, büyük, orta işletmelere kredi alanı genişletilecek, yeniden yapılandırma yapılacak, milletle barış yapılacak, geçmiş ihtilafları, hesapları bir kenara bırakacağız, el sıkışacağız' dedik. Birçok kararı arka arkaya aldık ve birden bire hava değişti.

Yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11'in üzerinde büyüme tesadüf mü zannediyorsunuz. Bunlar, önceden tehlikeyi, sıkıntıyı görüp alınan tedbirlerin bir sonucudur. İhracatın 15 yılda ikinci rekora ulaşması bu basiretli kararların bir sonucudur.

ABD'nin terör örgütü provokasyonu

Bölgede emperyalist emelleri olanlar Türkiye'ye karşı aleni destek veriyor. NATO içindeki bir üye Türkiye'nin sınırlarını koruyacağı yerde terör örgütleriyle bir olup askeri birlik kuruyor, bunun anlamı terör örgütünün arkasından nişan alıp Türkiye'ye düşmanlık yapmaktır. ABD bunu görmeli ve bu işten vazgeçmelidir.

Bu topraklar şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış topraklardır. Onun için karşımızdaki tehdit, adı ne olursa olsun, kimden gelirse gelsin kanımızın son damlasına kadar ülkemizi savunacağız. Bağımsızlığımıza, istiklalimize kasteden hiçbir oluşuma asla ve asla fırsat vermeyeceğiz.

"Değişimi yakalamak lazım"

Artık değişimi yakalamamız lazım. Babadan, dededen kalan yöntemle devam edersek iş yapamayız. İnternet platformuna esnaflarımızın da dahil olması gerekiyor.