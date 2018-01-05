Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye çok sert sözler

Başbakan Binali Yıldırım Cuma namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

05 Ocak 2018 Cuma 13:57
Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye çok sert sözler

BaşbakanBinali Yıldırım: Oyun gibi bu davayı tüm dünya izledi. Bizim için bir kıymeti yoktur. Türkiye kendisine yapılanın karşılığını verecektir. 

CHP'li Beşiktaş Belediyesi hakkında neler söyleyeceksiniz?

Bu bir hukuki süreçtir. Kamu gücünü kullananlar kamu menfatini korumak zorunda. Bunun hukuk içinde karşılığını alması gayet normaldir. Seçimden seçime geçen süre içerisinde sadece hizmetle sorumlusunuz.

Bakan Soylu'nun sözleri için neler söyleyeceksiniz?

İçişleri Bakanımız bu konuya dikkat çekmesi için yapılmış bir açıklamadır. Bu işin nasıl alçakça bir iş olduğunu, en şiddetli şekilde üzerine gidilmesi gerektiğinin altını çizilmiştir. Kimse hukuktan üstünde değildir. Cezayı verecek olan hukuktur. 

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 13:57
  1. Binali yıldırım
  2. Başbakan
  3. SİYASET Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'cülere ağırlaştırılmış müebbet!
    1. FETÖ'cülere ağırlaştırılmış müebbet!
    2. Doğduğundan beri yüzünde tümörle yaşıyor
    3. 10 yıl sonra itiraf geldi... Korkunç..
    4. Elmander, Türkiye'ye geliyor
    5. Demans hastalığı nedir, belirtileri..
    6. Fransa basını: Erdoğan Paris'ten...
    7. Doğu Guta'da cuma namazı yine kılınamadı
    8. İlk kez böyle korundu... Görenler..
    9. Galatasaray'ın eski yıldızı futbolu..
    10. Okulları tatil eden Vali 'kral' ilan..
    11. Sağlık Bakanlığı'ndan grip salgını..
    12. Karagümrük Çetesinin lideri Nuri..
    13. Kıskıvrak yakalandı... Herkes onu..
    14. Cuma namazı için tüm futbolcular oraya..
    15. İstanbul'da neler oluyor?
    16. Pakistan: ABD başarısızlıklarını bize..
    17. Bayrağın ardına saklanan FETÖ'cü hain..
    18. Lice'de toprağa gömülü patlayıcı ele..
    19. E-ticaret devi İngiltere Ligi'ne talip
    20. Otobüs yolcularının valizinden 512..
    İran yardım istedi! Türkiye harekete geçti
    İran yardım istedi! Türkiye harekete geçti
    Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar!
    Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar!
    RTÜK'ten çocukları şov objesi haline getiren Acun'a şok!
    RTÜK'ten çocukları şov objesi haline getiren Acun'a şok!
    İran'dan misilleme! İsrail'i vuracak...
    İran'dan misilleme! İsrail'i vuracak...
    Türkiye Osmanlı topraklarına geri dönüyor
    Türkiye Osmanlı topraklarına geri dönüyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.01.2018
    Dünya İran'dan gelen bu fotoğrafları konuşuyor
    Dünya İran'dan gelen bu fotoğrafları konuşuyor
    Kesikbaş cinayeti sanığı: Ben öldürdüm...
    Kesikbaş cinayeti sanığı: Ben öldürdüm...