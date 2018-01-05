Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye çok sert sözler

BaşbakanBinali Yıldırım: Oyun gibi bu davayı tüm dünya izledi. Bizim için bir kıymeti yoktur. Türkiye kendisine yapılanın karşılığını verecektir.

CHP'li Beşiktaş Belediyesi hakkında neler söyleyeceksiniz?

Bu bir hukuki süreçtir. Kamu gücünü kullananlar kamu menfatini korumak zorunda. Bunun hukuk içinde karşılığını alması gayet normaldir. Seçimden seçime geçen süre içerisinde sadece hizmetle sorumlusunuz.

Bakan Soylu'nun sözleri için neler söyleyeceksiniz?

İçişleri Bakanımız bu konuya dikkat çekmesi için yapılmış bir açıklamadır. Bu işin nasıl alçakça bir iş olduğunu, en şiddetli şekilde üzerine gidilmesi gerektiğinin altını çizilmiştir. Kimse hukuktan üstünde değildir. Cezayı verecek olan hukuktur.