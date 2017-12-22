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Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye açık mesaj

Başbakan Binali Yıldırım, Dün BMGK'da alınan tarihi kararına ilişkin açıklamada bulundu.

22 Aralık 2017 Cuma 13:55
Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye açık mesaj

Cuma namazı gazetecilerin sorularını cevaplandıran Başbakan Binali Yıldırım, Birleşmiş Milletler'de dün gerçekleştirilen Kudüs oylamasını değerlendirdi. 

Başbakan, "Bu ABD'ye açık bir mesajdır. Ben yaptım oldu demekle olmuyor Umuyorum ABD bu kararı doğuru okur ve bun yanlış kararından vazgeçer. İsrail Filistinarasındaki bu durum büyük acılara neden oldu zaten. Yeni bir sorun insanlık ve bölge için büyük bir felaketin başlangıcı olur." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 13:55
  1. başbakan binali yıldırım
  2. Birleşmiş Milletler
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