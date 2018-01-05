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Başbakan Yıldırım'dan 'Abdullah Gül'e tepki: Tasvip etmiyoruz

Başbakan Binali Yıldırım Cuma namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

05 Ocak 2018 Cuma 14:12
Başbakan Yıldırım'dan 'Abdullah Gül'e tepki: Tasvip etmiyoruz

Başbakan Binali Yıldırım: Oyun gibi bu davayı tüm dünya izledi. Bizim için bir kıymeti yoktur. Türkiye kendisine yapılanın karşılığını verecektir.

CHP'li Beşiktaş Belediyesi hakkında neler söyleyeceksiniz?

Bu bir hukuki süreçtir. Kamu gücünü kullananlar kamu menfatini korumak zorunda. Bunun hukuk içinde karşılığını alması gayet normaldir. Seçimden seçime geçen süre içerisinde sadece hizmetle sorumlusunuz.

Bakan Soylu'nun sözleri için neler söyleyeceksiniz?

İçişleri Bakanımız bu konuya dikkat çekmesi için yapılmış bir açıklamadır. Bu işin nasıl alçakça bir iş olduğunu, en şiddetli şekilde üzerine gidilmesi gerektiğinin altını çizilmiştir. Kimse hukuktan üstünde değildir. Cezayı verecek olan hukuktur.

Abdullah Gül'ün KHK açıklamaları için neler diyeceksiniz? 2019'da muhalefetin adayı olur mu?

Kendisi bu partide beraber yola çıktığımız bir arkadaşımız. Cumhurbaşkanı ve Başbakan'lık yaptı. Biz her zaman onu dinleriz. Ama bu konuşmaların polemik konusu olmasını tasvip etmiyoruz.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 14:12
  1. Abdullah Gül
  2. başbakan binali yıldırım
  • Sadig Sadig 34 dk önce
    Azerbaycan halkı onuermeniperest prezident kimi tanıdı. TÜRK düşmanı olan ermenileri TÜRKİYE'DE nasıl karşılamasibizim hafızamdan asla silinmez. ermeniler onun büstünü koysalarasla şaşırmayın. Asla Devlet lideri olmaya layık birisi değildir. ermenilerle kanbaği olduğu söyleniyor. Azerbaycan TÜRK' lerionu hiç bir zaman sevmedi.
  • Yunus 16Yunus 1640 dk önce
    Agül Barınç v. b. leri temelden Gülen sever. Bunlardan hayır gelmez. Gerçek ADALET olsa Yargılanmaları gerekir.
  • musamusa46 dk önce
    Sivillere ceza muhafiyeti sağlayan KHK Türkiye düşmanlarının ekmeğine yağ sürmekten başka işe yaramaz...Toplumsal olaylara kesinlikle kolluk güçleri, yasalar çerçevesinde karşı koymalı halkın hak arama kanalları açık tutulmalıdır...Aksi halde bir kıvılcım yeterlidir...
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