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Başbakan'dan Gül’e cevap

Başbakan Yıldırım son yayınlanan KHK'daki tartışılan madde hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Yıldırım, maddede bir değişiklik olmayacak dedi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 07:16
Başbakan'dan Gül’e cevap

Başbakan Yıldırım, son yayınlanan KHK'daki tartışılan madde hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldırım "Bu konu birkaç gündür konuşuluyor. Ama bu konuşmaların hepsi boş. Sebebi şu: Ülkemizde bir 15 Temmuz darbesi oldu, 16 Temmuz günü de bastırılarak milli irade hakim hale gelmiştir. Şunu sormak istiyorum, bu görüşleri ifade edenler, özellikle CHP, darbeye karşı mıdır değil midir? Darbe zamanı millet sokağa çıkmış, resmi görevi olup olmayan, ülkesine sahip çıkan herkes, bu darbeye karşı koymuştur." dedi.

DÜZELTME YAPILMAYACAK

Darbeye karşı koyan vatandaşlarımızın kanuni koruma altına alınmasından daha doğru bir şey yoktur. Buna karşı çıkmak demek, vatandaşlara 'niye bu darbeye karşı çıktınız' demektir. CHP belli ki darbe konusunda kafa karışıklığı devam ediyor.

Ana muhalefet partisi böyle davranmakla şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyor.

Bir gazetecinin KHK hakkında Abdullah Gül'ün eleştirilerini sorması üzerine Başbakan Yıldırım 'KHK'nin dilinde bir şey yok, Hiçbir düzeltme yapılmayacak. Bir sorun yok dilinde" dedi.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 07:16
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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