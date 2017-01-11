Başbakan Yıldırım'dan '330' açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM'de sürdürülen yeni anayasa görüşmeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Yıldırım'dan '330' açıklaması
Eklenme: 11 Ocak 2017, 09:14
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BaşbakanBinali Yıldırım, TBMM'de anayasa değişikliği görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

Meclis'teki görüşmelerin seyri iyi gidiyor. Allah bin bereket versin, her şey yolunda.

Diğer maddeler için 330 endişemiz yok. Yarasız yere kurt düşürmeyin.

Kavga ile işimiz yok, bu işler uzlaşmayla olur. Bütün sözler söyleniyor, vatandaş bakacak kararını verecek.

 
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