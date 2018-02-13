Başbakan Yıldırım'ın Belarus ziyareti bir ilk olacak

Başbakan Binali Yıldırım, yarın başlayacak ve iki gün sürecek Belarus ziyareti kapsamında, ülkenin Başbakanı Andrey Kobyakov ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacak ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından kabul edilecek.

Başbakan Yıldırım, ayrıca Cumhuriyet Konseyi Başkanı Mikhail Myasnikoviç ve Temsilciler Meclisi Başkanı Vladimir Andreyçenko ile bir araya gelecek.

Yıldırım'ın Belarus ziyareti, bu düzeyde Minsk'e gerçekleştirilecek ilk ziyaret olacak.

BİR DİZİ ANLAŞMA

İkili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınacağı ziyarette, iki ülke arasında bir dizi anlaşmanın da imzalanması öngörülüyor.

Belarus'un bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olarak Türkiye, 25 Mart 1992'de bu ülkeyle kurduğu diplomatik ilişkilerin yapıcı ve diyalog odaklı olumlu mecrada ilerlemesine büyük önem veriyor.

Türkiye ile Belarus arasındaki ikili temas ve ziyaretlerde son dönemde artış kaydedildi.

Türkiye'den Belarus'a üst düzey ilk resmi ziyaret, 11 Kasım 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkent Minsk'teki temasları kapsamında iki ülke arasında 9 belge imzalandı. Ziyaret sırasında Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından yaptırılan Minsk Camisi açıldı.

İnşası 2003'te başlayan ve 2016'da tamamlanan cami Tatar mimarisine göre yapıldı. Caminin mihrap, minber, kürsü ile halı ve tezyinat çalışmaları Ankara’da yaptırılarak Minsk’e getirildi. Giriş katında konferans salonu, sergi salonu, fuaye ve bilgisayar odaları bulunan cami, 2 bin 500 kişinin aynı anda ibadet edebileceği kapasitede tasarlandı.

"TÜRKİYE, BELARUS İLE YAPICI BİR POLİTİKA İZLİYOR"

Türkiye'nin, Belarus'la 2016'daki ikili ticaret hacmi 461 milyon dolar (358 milyon dolar ihracat ve 103 milyon dolar ithalat) civarında, Belarus'ta faaliyet gösteren 45 Türk şirketinin bu ülkedeki toplam yatırımları 1,2 milyar dolar düzeyinde seyrediyor. Türk müteahhitlik firmaları, Belarus'ta faaliyetlerine başladıkları 1991'den bugüne kadar 918 milyon dolar değerinde 46 proje üstlendi.

Belarus'un, Türkiye'den ithal ettiği başlıca ürünler, motorlu taşıt aksam ve parçaları, sentetik lif ipliği, taze sebze ve meyve ile mensucat ürünleri. Başlıca ihracat ürünlerini ise çelik yarı mamuller, sentetik filament demetler, gübre, demir veya alaşımsız çelikten teller oluşturuyor.

Türkiye, Belarus’un uluslararası toplumla ortak payda ve çıkarlarda buluşabilmesinin, diğer oluşumların yanı sıra Avrupa-Atlantik kurumlarıyla da diyalog ve iş birliğini geliştirmesinin bölgesel barış ve istikrarın yanında Belarus'un ulusal çıkarlarına katkı sağlayacağı inancından hareketle yapıcı bir politika benimsiyor.

Belarus'un Ankara'da büyükelçiliği, İstanbul'da muvazzaf başkonsolosluğu ile Adana, Antalya, Alanya, Bursa ve İzmir'de fahri konsolosluğu bulunurken, Türkiye'nin de Minsk'te büyükelçiliği var.