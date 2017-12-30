Başbakan Yıldırım'dan Yunanaistan'a uyarı: Sakın heveslenmeyin

Başbakan Binali Yıldırım, Edirne'de partisinin kongresinde önemli açıklamalarda bulunarak, Yunanistan’ın Türkiye’ye ait adalara asker yerleştirdiği iddialarına cevap verdi.

Başbakan Yıldırım, "Türkiye Cumhuriyeti, Ege'de Doğu'da Güneydoğu'da olsun tek bir çakıl taşını bile kimseye vermez. Ege'de aidiyeti tanımlanmamış, anlaşmalarda yer almamış kaya parçaları, formasyonlar için komşumuzun cinlik yapıp buralara heveslenmesi büyük bir yanlış olur. Bunun asla mümkün olmayacağını bütün dünya bilmelidir" dedi.

KILIÇDAROĞLU İLE YUNANİSTAN SAVUNMA BAKANI TARTIŞMIŞTI

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında adalar konusunda tartışma çıkmıştı.