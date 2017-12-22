Başbakan Yıldırım uyardı: Felaketin başlangıcı olur

Cuma namazı gazetecilerin sorularını cevaplandıran Başbakan Binali Yıldırım, Birleşmiş Milletler'de dün gerçekleştirilen Kudüs oylamasını değerlendirdi.



Başbakan, "Bu ABD'ye açık bir mesajdır. Ben yaptım oldu demekle olmuyor Umuyorum ABD bu kararı doğuru okur ve bun yanlış kararından vazgeçer. İsrailFilistin arasındaki bu durum büyük acılara neden oldu zaten. Yeni bir sorun insanlık ve bölge için büyük bir felaketin başlangıcı olur." ifadelerini kullandı.