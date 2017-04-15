Başbakan Yıldırım: Türkiye'nin güçlü yönetime ihtiyacı var

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Esenyurt'ta düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, "Artık krizlerle, darbelerle, istikrarsızlıkla anılan Türkiye olsun istemiyoruz. 15 yılda önemli başarılar elde ettik, çok önemli atılımları gerçekleştirdik. On yıllar kanayan yaraları sardık, insanımızın gücünü, potansiyelini harekete geçirdik." dedi. Yıldırım,



AK Parti hükümetleri olarak yola çıkarken, Türkiye'nin öncelikli ihtiyacının adalet ve kalkınma olduğunu söylediklerini aktaran Yıldırım, "Ülkenin her yerinde, hayatın her alanında kalkınma için çok büyük işler yaptık." diye Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, Türkiye'yi birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"15 yılda bir Türkiye'yi 3 Türkiye yaptık. Ama bu elektronik muhtıra, kapatma davası, 17-25 Aralık olmasaydı, 15 Temmuz alçak, hain FETÖ darbe girişimi olmasaydı o zaman bir Türkiye'yi 5 Türkiye yapacaktık. Bunun hesabını soracak mıyız? 15 Temmuz'un hesabını 16 Nisan'da soracak mıyız? Türkiye'nin tökezlemesini, istikrarını kaybetmesini isteyenleri görüyorsunuz, adeta kol kola girmişler. Terör örgütleri, bazı Avrupa ülkeleri kol kola girmişler 'hayır' çıksın diye ellerinden geleni yapıyorlar. Ne yaparsanız yapın, bu aziz millet, bu bayrağı indirmez, bu ezanları dindirmez."

7 Haziran'daki belirsizliğin Türkiye'ye nasıl bir bedel ödettiğinin görüldüğünü ifade eden Yıldırım, hükümet kurulamayınca siyasetin kilitlenmesinin terör örgütlerinin iştahını kabarttığını vurguladı.

Başbakan Yıldırım, bu dünya şartlarında bölgede yaşananlar ortadayken risk alınamayacağını dile getirerek, "Türkiye'nin güçlü yönetime ihtiyacı var, her zaman güçlü yönetime. Artık patinaj yapmanın, uzlaşmazlık dönemlerinin sonu gelmiş olmalı. Meclis aritmetiği yetersiz kaldığında devletin, sistemin felç olması artık gündemden kalkmalı. Bugün tedbir almazsak, yarın geç olacak. 16 Nisan, bu bakımdan millet için bir fırsattır." diye konuştu.

Yıldırım, milletçe tarihi bir karar verileceğini belirterek, "Ülkemizin geleceği için en doğru kararı vereceğinize inanıyorum. Türkiye kazanacak, 'evet' kazanacak. Hiç kimsenin bu ülkeyi muasır medeniyetler hedefinden uzaklaştırmasına asla izin vermeyeceğiz. Milletimizin her bir ferdinin huzura, refaha kavuşturuncaya kadar durmayacağız, çalışacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şevk ve aynı aşkla aziz miletimize hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.

Muhabir: Hatice Şenses Kurukız, Filiz Kınık, Andaç Hongur, Halil İbrahim Başer

Kaynak: AA