Kahramankazan-Ankara yolunda geri sayım başladı

YENİAKİTCOM.TR / ANKARA

Kahramankazan’ı Ankara’ya bağlayan devlet karayolunun genişletilmesi çalışmaları içi geri sayım başladı. Karayolunun genişletilmesi çalışmalarına 18 Ağustos cuma günü, Başbakan Binali Yıldırım’ın da katılacağı temel atma töreninin ardından başlanacak.

370 MİLYON TL’YE MAL OLACAK

Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerinden oluşan heyet Kahramankazan’ı Ankara’ya bağlayan devlet karayolunun genişletilmesi çalışmaları kapsamında, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ü ziyaret etti. Ertürk ve Karayolları yetkilileri, yolun genişletilmesi hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Ertürk ve yetkililer daha sonra yol güzergahında incelemelerde bulundu. 28.4 kilometrelik bölümde gerçekleştirilecek genişletme çalışmaları kapsamında, 2 şerit olan bölünmüş yol 3 şeride çıkarılacak. 28.4 kilometrelik proje doğrultusunda yol üzerinde 12 adet de köprülü kavşak inşa edilecek. Bu genişletme sayesinde sanayi kuruluşlarının ve Ankara Lojistik Üssü’nün de bulunduğu bölgedeki trafik yoğunluğu azalacak ve daha güvenli bir trafik akışı sağlanacak. 2020 yılında tamamlanması planlanan yol genişletilmesi çalışmaları 370 milyon TL’ye mal olacak.

BAŞBAKAN YILDIRIM ATACAK

Karayolunun genişletilmesi çalışmaları 18 Ağustos Cuma günü düzenlenecek temel atma töreni ile başlayacak. Temel atma törenine Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da katılacak.

UZUN YILLARDIR BEKLEYEN PROJE

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, karayolunun genişletilmesinin Kahramankazan’a ve bölgeye büyük katkıları olacağını söyledi. Ertürk, “İlçemizin çok uzun yılardır beklediği bir proje. Bu proje ile ilçemizin refah seviyesini yükseltecek ve yatırımların artmasına büyük katkıları olacak. Yoğunluk sebebiyle, Kahramankazan-Ankara yolu bugünkü durumuyla sabahları ve akşamları ile hafta sonları çekilmez bir hale geliyor. Bizi her konuda destekleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve sayın bakanımıza Kahramankazan halkı adına sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Kahramankazan halkının hatta Ankaralıların yıllardır ümitle beklediği bu yol herkese hayırlı olsun.”