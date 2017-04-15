Başbakan Yıldırım: Şu an yeni bir tespit yapıldı, işin seyri değişecek

Allahım köklerini kurutmayı nasip eyle bize YARABBİ.Cevapla
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Fetö derin sol devleti ile ittifaktır. Bakın Atatürkçü demiyorum. Kemalist kesim ile. Bu kemalist kesim kendine Atatürkçü demez çünkü atası Türk değildir. Atası Türk olmayan batıcılar Atatürkçüleri kandırmak için kendilerine kemalist demiştir hatta bildiğim kadarıyla ingilizler kullanmış bu sözü. Bunların Türk örf adetleriyle de bir ilgileri yoktur. İşte Atatürk'ün yolu diye batıya özenti bir yaşam tarzı dayatmaya çalışıyorlar. Maalesef çoğu Atatürkçü de bunu yiyor. Oysa Türk'ün kimseye özenmeye ihtiyacı yok. Zaten onlar yokken biz vardık. Sola yakın Atatürkçülerin soldan uzaklaşması şart.Cevapla