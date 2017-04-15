Başbakan Yıldırım: Şu an yeni bir tespit yapıldı, işin seyri değişecek

Katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları cevaplayan Başbakan Binali Yıldırım, FETÖ ile mücadele ile ilgili çok önemli bir açıklamada bulunarak, "Baştan beri söylediğimiz bir şey var. Bu, çok karmaşık bir yapı. İlişkileri, ilişki ağı, günden güne daha çözülmemiş ilişkiler var. Şu ara çok önemli bir tespit yapılmış durumda. Bu tespitin sonuçları, FETÖ ile mücadelede bize ciddi imkan sağlayacak. İşin seyri değişecek. Bunlarla ilgili detaylar önümüzdeki günlerde netleşecek, bu kadar söyleyeyim." dedi.

Eklenme: 15 Nisan 2017, 10:09
 
HABER YORUMLARI
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Çeçen

Allahım köklerini kurutmayı nasip eyle bize YARABBİ.

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Sina SALIK

Fetö derin sol devleti ile ittifaktır. Bakın Atatürkçü demiyorum. Kemalist kesim ile. Bu kemalist kesim kendine Atatürkçü demez çünkü atası Türk değildir. Atası Türk olmayan batıcılar Atatürkçüleri kandırmak için kendilerine kemalist demiştir hatta bildiğim kadarıyla ingilizler kullanmış bu sözü. Bunların Türk örf adetleriyle de bir ilgileri yoktur. İşte Atatürk'ün yolu diye batıya özenti bir yaşam tarzı dayatmaya çalışıyorlar. Maalesef çoğu Atatürkçü de bunu yiyor. Oysa Türk'ün kimseye özenmeye ihtiyacı yok. Zaten onlar yokken biz vardık. Sola yakın Atatürkçülerin soldan uzaklaşması şart.

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Bamsı

İnşaallah.. hadi bakalım.. dokunun artık şu FETÖcülere.. bu teröristler yeniden yapılanıyor.. birbirlerini kolluyorlar.. konuşanı sindiriyorlar. Hoca efendinin (pensilvanya şeytanı) selamıyla bir yerlere gelenler konuşanı harcıyor..

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Yunusemre

Eee yani ne istiyon evetmi diyek yav bi gitt in ali ya

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Turan

Fetö ye muhterem hoca efendi diye diye ülkeyi mahvettiniz, aklınız neredeydi, şimdi mi akıllandınız. Haydi oradan!

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eveeeeeeeeet

Haydi hayırlısı,yeterki kk gibi yalancı ahlaksızlık yapmayın

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