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Başbakan Yıldırım Singapur ve Vietnam'a gidecek

Başbakan Binali Yıldırım, 21-22 Ağustos 2017 tarihlerinde Singapur’a, 23-24 Ağustos 2017 tarihlerinde de Vietnam'a resmi birer ziyaret yapacak.

18 Ağustos 2017 Cuma 22:50
Başbakan Yıldırım Singapur ve Vietnam'a gidecek

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım, Singapur ziyareti kapsamında, Başbakan Lee Hsien Loong ile yapacağı görüşmelerin yanı sıra, Singapur Cumhurbaşkanı Tony Tan Keng tarafından da kabul edilecek.

Ziyaret, Singapur ile 2015'te imzalanan ve Türkiye'nin bugüne kadar taraf olduğu en kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşması'nın iç hukuk onay sürecinin tamamlanan döneme denk gelecek.

1978'DEN BU YANA BAŞBAKAN DÜZEYİNDE İLK ZİYARET

Başbakan Yıldırım, Vietnam'ı ziyareti çerçevesinde, Başbakan Nguyen Xuan Phuc ile görüşmede bulunacak ve Vietnam Ulusal Meclis Başkanı Nguyen Thi Kim Ngan tarafından kabul edilecek.

Söz konusu ziyaret, Türkiye ile Vietnam arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edildiği 1978 yılından bu yana Başbakan düzeyinde Türkiye'den Vietnam’a gerçekleştirilecek ilk ziyaret olması dolayısıyla ayrıca önem taşıyor.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 22:50
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