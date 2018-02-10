Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Başbakan Yıldırım şehit sayısını açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım helikopterin düşürülmesi sonrası 2 şehidimizin olduğunu söyledi.

10 Şubat 2018 Cumartesi 15:50
Başbakan Yıldırım şehit sayısını açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan helikopterin düşmesine ilişkin konuştu. Başbakan operasyona katılan iki ATAK helikopterden birinin düştüğünü ve 2 askerin şehit olduğunu söyledi.

Yıldırım, "Herhangi bir dış müdahale ile düştüğü konusunda elimizde delil yok, araştırmalar devam ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

HELİKOPTERİN ENKAZINA ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinin karşı tarafına düşen helikopterin bulunduğu bölgede yoğun hareketlilik yaşanıyor. Hem helikopterler hem savaş uçakları bölgede uçuş yapıyor. Düşen helikopterin enkazına ulaşılmaya çalışıldığı bildirildi.

YARALI ASKERLER, HATAY'A GETİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "az önce bir helikopterimiz düşürüldü" açıklamasının ardından yaralanan Türk Askerleri Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 15:50
  1. Binali Yıldırım
  2. düşürülen helikopter

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Azeri vekilden Avrupa'ya 'Afrin' tokadı
    1. Azeri vekilden Avrupa'ya 'Afrin' tokadı
    2. 'Bu sitelerde ne para götürüyorlar'..
    3. İtiraf ettiler: Türk tanklarına karşı...
    4. AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na çok sert..
    5. Hulusi Paşa Atina'yı titretti! Yunan..
    6. Afrin harekâtına katılan askerlerin en..
    7. Meral Akşener tehdit etti: Hepinize..
    8. Halk TV'de Afrin skandalı
    9. Sömürmeye değil, ihya etmeye..
    10. Helikopterin düşürülmesi sonrası..
    11. Bir düzine gollü maç! Gölcükspor 6..
    12. Son dakika! İsrail-Suriye krizinde son..
    13. Başbakan Yıldırım şehit sayısını..
    14. Tam 6 gol var kazanan yok!
    15. Helikopterimizin düşürüldüğü bölgede..
    16. Helikopterin düşürülmesi sonrası TSK..
    17. Utaş Uşakspor adım adım şampiyonluğa!
    18. Teröristler ATAK'ı Amerikan füzesiyle..
    19. Dikkat çeken teklif: Adı 'Recep Tayyip..
    20. İşte Afrin'de düşürülen helikopter...
    Tabipler Birliğini topa tutup istifa etti
    Tabipler Birliğini topa tutup istifa etti
    Siyonist İsrail'e gözdağı: Rusya'ya açarız
    Siyonist İsrail'e gözdağı: Rusya'ya açarız
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    Mete Yarar'dan 'şehit sayısı' açıklaması
    Mete Yarar'dan 'şehit sayısı' açıklaması
    ÖSO komutanından flaş YPG açıklaması!
    ÖSO komutanından flaş YPG açıklaması!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
    Çarpıcı açıklama! 'Beyaz Saray'a kalsa Gülen çoktan...'
    Çarpıcı açıklama! 'Beyaz Saray'a kalsa Gülen çoktan...'
    ‘Kademeli olarak hedefe gitmeliyiz… O başkent bizimdir’
    ‘Kademeli olarak hedefe gitmeliyiz… O başkent bizimdir’