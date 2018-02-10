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Başbakan Yıldırım şehit evlerini ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin’de devam eden operasyonlar sırasında kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Karaman ailesi ile Öz'ün İzmir'deki ailelerini ziyaret etti.

10 Şubat 2018 Cumartesi 18:20
Başbakan Yıldırım şehit evlerini ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin’de devam eden operasyonlar sırasında kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman ve ocak ayında Bitlis’te çığ dönüşmesi sonucu şehit olan Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz'ün İzmir'deki ailelerini ziyaret etti. 

Başbakan Binali Yıldırım, Manisa programının ardından İzmir’e geldi. Yıldırım önce, Bornova ilçesine giderek Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de devam eden operasyonlar sırasında kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman’ın babası Uğur Salim Karaman ile annesi Ayşe Karaman'a baş sağlığı diledi. Yıldırım daha sonra ocak ayında Bitlis’te çığ dönüşmesi sonucu şehit olan Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz'ün Çiğli’deki baba ocağını ziyaret etti. Şehidin babası Özer Öz’ün Başbakan Yıldırım’ın uzun yıllar yakın korumalığı yaptığı biliniyordu.

Yıldırım, ziyaretlerinin ardından havalimanına gitmek üzere şehit evinden ayrılırken, vatandaşlar da Başbakan Yıldırım’ı görmek için şehit evinin önünde bekledi. Vatandaşlar Afrin’de devam eden operasyona desteklerini belirtirken, Başbakan Yıldırım 14 yaşında elinde Türk bayrağı bulunan Muhammed Karaman’la sohbet etti. Muhammed Karaman, Başbakan Yıldırım’ın "Bu bayrağa sahip çık" dediğini, kendisinin de ömrünün sonuna kadar Türk bayrağına sahip çıkacağını söylediğini belirtti.İHA

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 18:20
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