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Başbakan Yıldırım: Sayısını 15'e çıkaracağız

Başbakan Yıldırım, 'Adli yargıda halen 9 merkezde faaliyet gösteren istinaf mahkemelerinin sayısını artıracağız, 15'e çıkaracağız' dedi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 13:28
Başbakan Yıldırım: Sayısını 15'e çıkaracağız

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Yargıya olan güveni daha da artırmak ve yargılamaları hızlandırmak amacıyla bir dizi yeniliği ihtiva eden yeni bir reform paketini de yakın bir zaman içerisinde yüce Meclis'e getirmiş olacağız. Hukuku ve yargıyı, adaleti sağlamanın imkanı olmaktan çıkarıp örgütsel bir yapının aracı haline dönüştürmek isteyenler, hukuk sistemine de çok büyük zarar verdiler. Dolayısıyla FETÖ ile mücadele, istiklal ve istikbal mücadelesi olmanın yanında aynı zamanda yargının güven ve itibar mücadelesine dönüşmüştür. Bu mücadeleyi, adalet terazisini doğru tutarak kazanacağımıza yürekten inanıyorum''

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 13:28
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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